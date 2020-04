Sin casos de coronavirus, Catamarca, Chubut y Formosa siguen apostando por el aislamiento

Compartir

Linkedin Print

Las provincias de Catamarca, Chubut y Formosa siguen siendo las únicas en el país que no registran por el momento ningún caso positivo de coronavirus y comienzan la segunda etapa del aislamiento obligatorio reforzando las medidas de prevención y seleccionando con rigor qué sectores podrán volver a la actividad parcial.



El ministro de salud del Chubut, Fabián Puratich, valoró que «esta provincia cumplió los 28 días sin casos positivos de coronavirus, lo que equivale a dos períodos de contagio, y eso tiene mucho que ver con las medidas restrictivas que se tomaron y los controles que se hicieron».



El funcionario, en diálogo con Télam, aseguró que el gobierno provincial mantiene «una comunicación casi cotidiana con la provincia de Catamarca (que tampoco reportó casos), aunque ellos tienen un sistema mucho mas estricto que el nuestro en cuando al ingreso de personas».



Chubut tomó medidas restrictivas de circulación antes que las dictara el gobierno nacional, como el cerramiento de puertos, aeropuertos y terminales de colectivos.



Respecto a pequeñas poblaciones del interior provincial, el ministro de salud admitió que «se está evaluando permitir la actividad pero siempre y cuando se tenga un estricto control sobre el ingreso de personas y que solo se deje entrar a vehículos de abastecimiento».



Los buenos indicadores sanitarios contrastan con las dificultades que tienen los emprendedores privados, según reconocieron los voceros del sector en diálogo con Télam.



El presidente de la Federación Empresaria del Chubut (Fech), Pablo Tedesco, dijo que «el gobierno deberá ir previendo a qué sectores de la economía se va liberando para que se trabaje con pautas sanitarias, pero que comience algún tipo de actividad porque, de lo contrario, será una situación asfixiante e insostenible para muchos».



En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil ratificó que «el aislamiento preventivo obligatorio da resultados».



«Debemos seguir adelante en ese camino. No hay excepciones nuevas, debemos sostener el distanciamiento social lo más posible», publicó en las redes sociales.



«No vamos a hacer ningún pedido de levantamiento de la cuarentena en la provincia. No nos vamos a mover de lo que se ha decretado», remarcó.



En tanto, Marcos Díaz, uno de los propietarios de la cadena de electrodomésticos HD Hogar, en diálogo con Télam se mostró conforme con las medidas adoptadas por el gobierno nacional, a pesar de «la pérdida económica» que estas ocasionan.



«En principio, el aislamiento nos perjudica económicamente como a todos y no solo a los que tenemos comercio, sino a la población en general. Pero a su vez, nos sentimos protegidos y cuidados por parte del estado, ya que al dictar la cuarentena no nos exponemos a algún posible contagio», expresó.



«De a poco todos tenemos que ir continuando con una vida pero siempre con un debido cuidado y tomando los recaudos necesarios. El estado intenta que todos pongamos un poquito de nosotros ya que solo no se va poder lograr salir de esta situación», afirmó.



Por su parte, el docente Eber Diaz Galvan señaló que la medida del aislamiento preventivo obligatorio fue «correcta»: «Creo que se tomaron las medidas correctas en cuanto a la cuarentena y eso se comprueba en las estadísticas a diferencia de otros países», dijo a Télam.



Y destacó, «en lo profesional me ayudó, me hizo reflexionar si realmente lo que estaba haciendo era lo correcto, en cómo puedo mejorar, a buscar si es necesario miles de herramientas para que mis clases puedan alcanzar los objetivos que pretendo, a no olvidar la diversidad de mis alumnos y el ritmo de aprendizaje que maneja cada uno», expresó.



En Formosa, la situación es parecida: muchos controles y respeto de la ciudadanía. El Consejo de Atención integral a la emergencia Covid-19 encabezada por el ministro de gobierno provincial Jorge González, informó en los últimos días que «la Provincia de Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados de coronavirus según protocolo sanitario nacional».



«Lejos de generar conformidad o relajamiento, esto nos debe alentar a seguir sirviendo al interés público y compartiendo el compromiso comunitario para proteger la vida y la salud de todos los formoseños», enfatizó.



Por su parte, el gobernador Gildo Insfran ratificó en sus redes sociales que «Formosa continúa libre de coronavirus y trabajamos intensamente para mantener este estatus sanitario el mayor tiempo posible».



El mandatario monitoreó el domingo «el desarrollo de la estrategia de vigilancia intensificada y los controles sanitarios preventivos en todo el territorio provincial», indicó.