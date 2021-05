Compartir

Qué triste que ya estemos llegando a medio año y haya niños que jamás han pisado un jardín de infantes. Los más chiquitos son los que más están sufriendo al no poder compartir con sus pares y aprender cosas que en la casa no se puede. Dejen de decir que los padres nos queremos deshacer de nuestros hijos, no sean tan descerebrados por favor. La importancia de una educación presencial es vital para su desarrollo.

