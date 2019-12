Sin clásicos directos, quedaron definidos los dos grupos de la Copa Superliga 2020

Compartir

Con la mitad del torneo disputado y en época de receso, la Superliga Argentina de Fútbol definió las zonas de la Copa Superliga 2020: quedaron conformado los dos grupos para el certamen que comenzará a mediados de marzo y cerrará la temporada 2019/2020.

Desde el organismo que regula la primera categoría del fútbol argentino utilizaron un software especial, a cargo del Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del CONICET, para así confeccionar de la manera más justa posible la división de los clubes y el fixture de la competencia.

Uno de los grandes requisitos a tener en cuenta a la hora de la conformación fue el de los descensos. Fue así que se tomó a los últimos diez equipos de la tabla de promedios -Lanús (1,352), Estudiantes (1,308), Banfield (1,235), Rosario Central (1,235), Newell’s (1,220), Colón (1,176), Central Córdoba (1,125), Aldosivi (1,097), Patronato (1,058) y Gimnasia (1,029)- y se los separó cinco para cada lado. Cabe recordar que las once fechas que demandará la primera parte de la Copa de la Superliga contarán para el promedio.

Pese a esta tecnología aplicada a la hora de conformar el esquema del torneo, algunos usuarios mostraron su disconformidad ya que los tres equipos que hasta el momento están perdiendo la categoría comparten la misma zona. Aunque habrá que esperar hasta la finalización de la Superliga para ver cómo quedan acomodados los equipos con el promedio, no solo los que están en la zona roja, sino todos, ya que los mismos podrían hasta salir del rango que se utilizó para el software.

La Copa iniciará el 8 de marzo y finalizará el 31 de mayo, día del partido final. La fase de grupos consistirá en enfrentamientos todos contra todos a una sola rueda, en la que los dos mejores de cada zona clasificarán a las semifinales. El primero de un grupo se medirá ante el segundo del otro y la final será a un solo partido en cancha neutral.

El fixture con el detalle de cada fecha y las localías se publicará durante esta semana.

Las zonas

quedaron armadas así:

A: Arsenal, Banfield, Boca, Central Córdoba, Gimnasia, Godoy Cruz, Independiente, Newell’s, Patronato, San Lorenzo, Unión y Vélez

B: Aldosivi, Argentinos, Atlético Tucumán, Colón, Defensa y Justicia, Estudiantes, Huracán, Lanús, Racing, River, Rosario Central y Talleres.

(*) Las mismas zonas y fixture a publicar durante esta semana serán también para la Copa de la Superliga de Reserva 2019.

Los requisitos pensados en pos de conseguir equidad deportiva:

1) Se invierten la totalidad de las localías entre los 10 últimos promedios del descenso a la hora de confeccionar el fixture.

2) Se distribuyen de los 10 últimos promedios del descenso, 5 en una zona y 5 en otra.

3) Se invierten todas las localías entre los denominados grandes en una misma zona.

4) Boca-River, Racing-Independiente, Central-Newells, Colón-Unión y Gimnasia-Estudiantes tienen patrones cruzados, o sea cuando uno es local el otro es visitante.

5) No se enfrenta a grandes en fechas consecutivas.

6) No hay partidos entre grandes primera o última fecha.

7) Para balancear viajes se arman 2 clusters, Interior (con 5 equipos en cada zona) y Capital, Gran Buenos Aires y La Plata (con 7 equipos en cada zona).

8) La solución cumple que cada equipo de un cluster juega «parejo» en cuanto a localías contra los del otro cluster. Por ejemplo, uno de BA juega 3L y 2V, o 3V y 2L contra los del Interior.

9) Ningún equipo puede tener más de 2 localías no invertidas, de las 11 que juega.

10) No hay enfrentamientos entre los 10 peores del promedio ultimas 2 fechas.

11) Todos los equipos terminarán la temporada regular jugando 17 partidos de local y 17 partidos en condición de visitante (sin tener en cuenta luego el partido que jueguen por semifinales).

12) Con estos requerimientos obtendremos una solución que tiene 10 no inversiones; es decir, se invierte el 92% de los partidos / localías.