Quiero destacar el hecho de que en la zona norte no se registraron disturbios ni enfrentamientos durante la realización de los corsos barriales formoseños; todo el mundo se burlaba y decía que seguro pasaba algo, pero no fue así mientras que en los demás circuitos no se corrió con la misma suerte. En gran parte esto se debió al gran despliegue policial que dio sus frutos.