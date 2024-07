Sin el voto opositor, Diputados aceptó la renuncia al STJ del Dr. Eduardo Hang

Durante la sesión de la Legislatura provincial, la Honorable Cámara, sin el apoyo de la oposición, aceptó la renuncia del Dr. Eduardo Manuel Hang al cargo de ministro del Superior Tribunal de Justicia de Formosa quien se acogerá al beneficio de la jubilación.

El miembro informante del proyecto fue el diputado del PJ, Rodrigo Vera quien contó que “el Dr. Hang ha sido incorporado al Poder Judicial de la provincia de Formosa en el año 1967, es decir, estamos hablando de un funcionario que tiene una larga trayectoria en ese poder, son más de cinco décadas donde se ha desempeñado en distintas áreas como Secretario de Primera Instancia, Fiscal en Primera Instancia, Juez de Primera Instancia, Juez de Cámara y desde el año 2001 por decisión de la Legislatura fue designado como ministro de STJ, en estos últimos 23 años se ha desempeñado ahí poniendo en evidencia en cada uno de sus fallos su amplia formación no solamente jurídica sino también literaria con elementos que han enriquecido siempre los considerados de sus votos, y en particular su formación en derecho penal que ha permitido abrir en Formosa nuevas jurisprudencias en base a la evolución de esa rama del derecho tan importante”.

Oposición

La primera en cruzar la iniciativa fue la diputada de Nuevo País, Gabriela Neme quien señaló que “en lugar de estar tratando la renuncia de Hang” se tendría que tratar el “juicio político” ya que “es una persona que fue parte y prestó funciones para el gobierno militar, que garantizó la obediencia de vida, el sometimiento y entregó la independencia del poder judicial; también convalidó la detención de un par como fue la detención del ministro Gerardo González para garantizar la reelección indefinida del gobernador Insfrán; fue participe con su silencio cobarde de que el Superior Tribunal de Justicia convalide que se violenten sistemáticamente derechos constitucionales. Fue un actor necesario de la peor violencia de derechos humanos durante la pandemia”.

“Hoy en el nombre del pueblo formoseño nuestro bloque elije una vez más levantar la voz porque no podemos olvidar que quien debía custodiar la garantía del pueblo y sobre todo a los sectores más vulnerables negoció y entrego los derechos de los formoseños”, sentenció.

Por su lado, la diputada de la UCR Agostina Villaggi sumó que su bloque no acompañará la iniciativa ya que consideran que “no vamos a apoyar que se acoja a una jugosa jubilación cuando la mayoría de los empleados judiciales de la provincia están de paro justamente porque sus sueldos no les alcanza para llegar a fin de mes, no escuché a ningún Ministro del Superior hacerse cargo de esos reclamos que son de empleados que prestan un servicio tan importante como es el servicio de acceso a la justicia”.

Acto seguido la radical cargó contra la justicia en Formosa y lanzó que “hoy está contaminada, dominada por el quinto piso es cada vez más difícil litigar en la provincia de Formosa, más aún cuando uno va a reclamar o acusar a un funcionario. Es importante que la gente sepa que hoy la justicia ha dejado de ser justicia y se ha vuelto una mano más del poder Ejecutivo”.

Al igual que su par Neme, Villaggi expuso que “el ministro Hang ha sido parte de la dictadura militar, ha convalidad con sus fallos los aberrantes hechos y violaciones que hemos sufrido los formoseños durante la pandemia”.

Asimismo, acusó que la renuncia de Hang “seguramente” abre la puerta “para que en su lugar ingresen personas que no nos van a garantizar justicia sino todo lo contrario, creemos que el gobierno está generando una suerte de bloqueo, o mejor dicho se está armando para lo que se viene”.

Finalmente, Emilia Maciel de “Libertad, Trabajo y Progreso”, aseguró: “desde hace mucho tiempo creo que los formoseños no se sienten respaldados por un poder judicial independiente. Nos sentimos que haya justicia independiente en la provincia, la justicia esta captada por amigos y familiares del poder”.

“Beneficiar hoy a un Juez que ha dejado probada su connivencia con el poder político de la provincia me parece un desatino y una incoherencia de nuestra parte. Voy a votar en contra de la jubilación de un juez que a los formoseños nos ha dejado en alas manos de un poder político antidemocrático y tirano”, finalizó diciendo.