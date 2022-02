Compartir

No comprendo para qué dicen que atienden de madrugada en la mayoría de los centros de salud si uno va y te derivan a un hospital que está más lejos. Es indignante para quienes no tenemos los medios de ir a otro lado. Se supone que la salud es primordial, pero se nota que no es así.

