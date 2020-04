Sin inconvenientes, bancos realizaron el pago a jubilados en la provincias

Compartir

El operativo de pago a jubilados y pensionados tuvo lugar en los bancos de todo el país sin aglomeraciones: con sillas sobre las veredas o las calles, alcohol en gel y cuidando la distancia social, las instituciones exhibieron las medidas de prevención sanitarias necesarias para mitigar la expansión del coronavirus.



En el norte del país, los tucumanos que fueron a cobrar sus haberes o pensiones esperaron sentados y respetando las distancias recomendadas por las autoridades sanitarias, según informaron fuentes policiales provinciales.

El operativo dispuesto repartió también alcohol en gel y bebidas calientes ya que la mañana se presentó fría en la provincia.



En Santiago del Estero, por su parte, la municipalidad instaló, además de asientos, módulos de baños químicos frente a las entidades bancarias.

Además, el gobierno comunal informó a Télam que tras el operativo y «siguiendo el protocolo de Salud, una vez terminada la actividad bancaria extraordinaria de hoy, se dispone a la desinfección y fumigación de toda la zona bancaria»,



En Jujuy, con las disposiciones tomadas ayer por Nación en torno a la atención bancaria, tanto jubilados como beneficiarios de la Anses cobraron sin dificultades ni demoras: de hecho, a media mañana las calles se veían sin gente y solo ocupadas por los dispositivos para organizar el movimiento de las personas.



En esta provincia, además, se dispusieron carpas para la vacunación antigripal de todos aquellos que asistieron a cobrar y les correspondía en esta etapa aplicarse la dosis.



En la provincia de Buenos Aires, La Plata también exhibió un panorama ordenado: en la mayoría de los bancos se respetó la distancia social y no se registraron largas colas. Una fuente comunal dialogó con Télam y remarcó que para hoy se «resolvió reforzar la presencia de personal policial y del municipio para atender a los jubilados».



Además, desde el municipio informaron a Télam que «se entregó alcohol en gel y hubo un equipo que pasó a desinfectar los cajeros y demás superficies».



También en Mar del Plata las personas esperaron sentadas, con la asistencia de personal policial y municipal, y bebiendo café o mate cocido que repartía personal de infantería.

Las filas de personas tuvieron un promedio de 50 personas para aquellos que cobraron por cajero automático.

«Yo vine ayer y no llegué a cobrar porque estaba a tres cuadras, hoy ya está todo mas organizado», contó Margarita García, una abuela de 78 años que vive en la zona.



Por su parte, Jorge Pandolfi, de 80 años, dijo: «Yo esperé que den bien la información y como mi DNI termina con el número 1, mi hijo me pasó a buscar y acá estoy esperando desde las 8.30 y agradeciendo a la policía que nos ofrece algo calentito para tomar ya que hace frío».



Mientras tanto, Teresa Gandolfi, que tiene 84 años, manifestó: «No he salido desde que el presidente Alberto Fernández dijo de la cuarentena, pero ya no tengo dinero para mandar a mis vecinos que son jóvenes a que me hagan las compras, por eso hoy retiro y me vuelvo rápido a casa».



En Viedma, capital de Rio Negro, la demanda en las entidades bancarias fue mínima. Hubo si gran circulación de gente en los cajeros automáticos ya que acudieron a cobrar los estatales, además de jubilados y pensionados. Y en Chubut, por su parte, las entidades bancarias funcionaron sin problemas con una fuerte presencia policial que montó un operativo de control y restricción vehicular alrededor de la zona bancaria.



En Santa Cruz, este sábado amaneció con viento y sensación térmica de tres grados, de manera que los cobros se pudieron realizar de forma ordenada y la gente no tuvo que esperar mucho afuera de las entidades bancarias.