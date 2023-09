«Sin la asistencia del Estado sería impagable la tarifa del transporte público de pasajeros»

Días atrás se conoció la nueva Resolución del Ministerio de Transporte de la Nación que asigna los montos de subsidios para este último cuatrimestre del año; en lo que respecta a Formosa, el Dr. Pablo Córdoba, director de Transporte de nuestra provincia, en contacto con el Grupo de Medios TVO comentó que no hubo “modificaciones” respecto a los montos anteriores y además dejó en claro que sin la asistencia del Estado tanto provincial como nacional “seria impagable la tarifa del transporte público de pasajeros”.

Primero explicó que “ya salió publicado en el Boletín Oficial la Resolución 532 del Ministerio Transporte de la Nación, por la cual se asigna 9 mil millones de pesos mensuales para todo el interior del país para los servicios urbanos y suburbanos de pasajeros. No hubo modificación con respecto a la partida anterior que fueron para los meses de julio y agosto donde se estableció el mismo monto”.

Seguidamente explicó que lo que estaría llegando a nuestra provincia para los servicios urbano, para la empresa Crucero del Sur concretamente, rondaría entre los 58 millones y 62 millones de pesos que “es lo que se liquidaron los dos meses anteriores”.

Consultado si se espera la posibilidad de un aumento del monto del subsidio, respondió que “en principio ese sería el monto hasta fin de año; pero hay que aclarar que tras el anuncio del gobernador de Formosa respecto a la suba salarial para los estatales, también emitió una serie de medidas paliativas en diferentes aspectos de la economía provincial como es el aumento a los subsidios a la electricidad y también al transporte donde se ha aumentado la asistencia que se le brinda a los servicios urbanos para que la suba de los costos operativos no impacten en el usuario; entonces se ha realizado un aporte más que importante, anteriormente se venía aportando 35 millones mensuales al Municipio de la ciudad capital para el transporte urbano, pero a partir de estas medidas se les va a estar asignando 84 millones más para lo que es la compra de combustible, esto se pagaría cada 15 días bajo rendición”.

Finalmente, el funcionario provincial dejó en claro que los aportes del Estado provincial se dan para que los servicios se sigan prestando y la suba de los costos no impacten en las tarifas ya que “hoy pagamos 84 pesos la tarifa del servicio urbano, y sin subsidio saldría 780 aproximadamente. Sin la asistencia del Estado con los subsidios seria impagable la tarifa”.