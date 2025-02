Sin lluvias hasta la semana que viene, Formosa sigue ardiendo por el extremo calor

La provincia de Formosa continúa atravesando una ola de calor que parece no tener fin, con temperaturas que superan ampliamente los valores promedio para esta época del año. Ayer, la jornada se presentó con condiciones extremas, donde el termómetro marcó entre 27 y 40 grados, pero la sensación térmica se disparó mucho más allá de esos números, alcanzando niveles insoportables para los habitantes de la región.

El calor extremo, caracterizado por temperaturas de verano mucho más altas de lo habitual, está siendo una constante en los últimos días. Esta situación se intensifica por la escasa humedad en el aire, lo que hace que las condiciones sean aún más insoportables.

De hecho, expertos en meteorología definen este fenómeno como un período de «extremo calor», en el que se experimentan temperaturas muy superiores a las normales para esta época del año, afectando no solo la comodidad de las personas, sino también la salud y el bienestar general de la población.

La falta de lluvias en el corto plazo es otro factor que agrava la situación. Según las previsiones meteorológicas, no se esperan precipitaciones importantes hasta al menos la semana próxima. Esta sequedad no solo mantiene las temperaturas elevadas, sino que también incrementa el riesgo de incendios forestales, que ya afectan a diversas zonas de la provincia, aumentando la preocupación por la seguridad y la salud pública.

El calor extremo que se vive en Formosa ha provocado una sensación térmica mucho más elevada que la temperatura real, lo que obliga a la población a adoptar medidas de precaución, como el uso constante de agua, la protección contra los rayos solares y el trato especial para los más vulnerables, como los niños y los adultos mayores.

Con el pronóstico de temperaturas extremas durante toda la semana, las autoridades locales instan a la ciudadanía a estar alerta ante los posibles efectos de esta ola de calor, especialmente en lo que respecta a la salud. La prevención de golpes de calor, quemaduras solares y otros problemas asociados con las altas temperaturas se ha convertido en una prioridad para todos.

En medio de este panorama de calor implacable, Formosa sigue ardiendo, no solo por el calor extremo, sino también por los incendios forestales que continúan asolando la región, desatando un escenario crítico tanto para el medio ambiente como para las personas.

Reiteraron consejos para

cuidar la salud ante una

nueva ola de calor

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), remarcaron que es clave mantener una buena hidratación, bebiendo agua potable o potabilizada, usar vestimenta y elementos que protejan del sol y del calor, consumir más porciones de frutas y verduras, evitar la exposición solar durante las horas de mayor intensidad y aplicarse cremas protectoras solares.

Frente a un nuevo pronóstico de altas temperaturas en la provincia como en la región, desde la cartera sanitaria recuerdan la importancia de cuidarse del sol y del calor intenso.

“Si bien en Formosa estamos habituados a tener altas temperaturas, cuando son muy altas y extremas, es necesario tomar una serie de precauciones para evitar golpes de calor, cuadros de deshidratación y otros problemas de salud que pueden causar los días con temperaturas de 40° e, inclusive, superiores”, señaló la directora de Epidemiología y Medicina Tropical del MDH, la doctora Claudia Rodríguez.

Respecto de eso, entre las recomendaciones fundamentales marcó “mantenerse bien hidratado, bebiendo agua potable o potabilizada, entre dos y tres litros durante el día”.

Sobre ello, mencionó que a los lactantes “se le debe dar el pecho a demanda, tantas veces como lo pidan” y en el caso de los niños y adultos mayores “se les debe dar de tomar agua, aunque no tengan sed” porque ante el calor extremo “son generalmente los grupos más afectados”.

Además, agregó que “debe evitarse el consumo de bebidas azucaradas y con alcohol porque aumentan la temperatura corporal y la pérdida de líquido”.

En relación a la exposición al sol, enfatizó que debe evitarse “sobre todo, entre las 10 y 17 horas” y en caso “que eso fuera inevitable porque hay que hacer algún trabajo, trámite u otra actividad, se deben buscar lugares con sombra para resguardarnos”.

Continuó con los consejos puntualizando que hay que “usar ropas de colores claros, holgadas, de telas frescas, con mangas y botamangas largas; sombreros de ala ancha para proteger también la zona del cuello; anteojos para sol con filtro UV y cremas con protección solar alta”.

Y añadió que, cuando no hay necesidad de estar al aire libre, siempre es mejor quedarse dentro de las casas, en los lugares que son más frescos “y si se va a estar en otros sitios, que sea también donde es más fresco, donde el ambiente está acondicionado y ventilado”.

A su vez, apuntó que, preferentemente “en los días de calor hay que incorporar más porciones de frutas y verduras a las comidas: en el desayuno, almuerzo, merienda y cena, porque tienen una cantidad importante de agua y eso ayuda a mantener la hidratación y a sentirse mejor, ya que son alimentos más livianos”.

¿Qué se debe hacer cuándo una persona está afectada por el calor?

Rodríguez, precisó que la aparición de “sed intensa, debilidad, mareos, temperatura corporal de 40° sequedad de la boca, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, confusión, convulsiones, pérdida del conocimiento, ojos hundidos, piel enrojecida, caliente y seca, puede estar indicando un cuadro de deshidratación y/o golpe de calor.

Si eso ocurre, es necesario“trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco o con ventilación, refrescarle la nuca, la cara, la cabeza, y tratar de hidratarla, dándole de tomar agua de a poquitos tragos. También se le puede dar sales de rehidratación oral, preparando de acuerdo a las instrucciones”.

Para cerrar, insistió que “si la persona sigue con los síntomas y no mejora, es fundamental llamar al servicio de emergencias o acercarla hasta el centro de salud o el hospital más cercano”.