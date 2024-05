«Sin los Juegos Evita dejan afuera la inclusión, integración, el deporte comunitario y social»

El secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, se refirió a la decisión del Gobierno Nacional de no realizar los Juegos Nacionales Evita este año.

Precisó que la noticia fue comunicada, a través de un Zoom, por el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, y el subsecretario de la misma cartera, en una reunión que duró solo 40 minutos.

De este modo, informó que, “la final de los Juegos Deportivos Nacionales en Mar del Plata, tendrán lugar del 4 al 9 de noviembre, con deportes no tradicionales, y serán los que se van a competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2026”.

“Esto deja totalmente afuera la inclusión, integración, el deporte comunitario y social, excluyendo a un montón de deportistas”, expresó, lamentando que “así se pierde una gran matrícula de deportistas que se pueden dar a conocer a través de los Juegos Evita, siendo el programa más grande e importante del país”.

Asimismo, consideró que “para el deporte argentino es un gran retroceso, porque aproximadamente, de la etapa local a la final nacional de todos los años de los Juegos de Evita, participan cerca de un millón de deportistas de todo el país”.

Sin embargo, resaltó que “ahora están apuntando directamente a una élite, como todo en este Gobierno” y explicó que “la idea en los Juegos Deportivos Nacionales, es que cada provincia invierta el dinero para formar un gran seleccionado para los Juegos Olímpicos de la Juventud”.

Por esto, Romay subrayó que entre Nación y Formosa “hay una clara diferencia”, argumentando que “para nosotros el deporte es invertir en valores y formación”.

Respecto a la forma de comunicar de Nación, el titular de Deportes de la provincia, expuso que “hacen Zoom cortos, no los conocemos personalmente y cuando queremos presentarnos, se acaba el tiempo, se corta la conexión y terminan diciendo lo que ellos quieren y nada más”, añadiendo que “el diálogo, a lo largo de estos seis meses en toda el área de deporte, entre Nación y provincia no existe”.

Además, recalcó que “ellos quieren confundir, pero hay que saber que no se cambia el nombre, la realidad es que directamente no se hacen”, enfatizando en que “los Juegos Evita tienen más de 70 disciplinas con dos o tres categorías” y que también participan jóvenes de 12 a 18 años, “más la final nacional de los adultos mayores, de playa o urbano”.

Insistiendo en que “ahora sólo lo reducen a una final en los Juegos Deportivos Nacionales, con categoría Sub-16, es decir, a partir de los 18 años y para llegar a los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2026”.

“Para conformar un gran seleccionado de carácter de élite, está el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), encargado de financiar y de apoyar a nuestros deportistas olímpicos, mientras que nosotros desde la Secretaría de Deporte estamos más abocados a la parte comunitaria, social y a la inclusión”, manifestó.

Al finalizar, Romay señaló que “en contraposición a esto, hace dos semanas en Formosa, por decisión del gobernador Gildo Insfrán, anunciamos los Juegos Juveniles Formoseños”, agregando que “son los que se vienen organizando hace más de siete años en la provincia y este año lo vamos a expandir a más de 20 deportes, siendo clasificatorios para cualquier programa de índole nacional”.