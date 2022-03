Compartir

Es una falta de respeto que casi todas las guardias médicas de los centros de salud de la ciudad estén sin médicos de madrugada por lo que no hay más opción que ir hacia el Hospital Central o el Distrital 8 donde no te quieren atender porque te dicen que antes tenías que ir a la salita de tu barrio. Es un trajín que pasamos las veces que nos enfermamos. Cambien esto por Dios, la salud no es un juego.

