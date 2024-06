Sin Messi y con muchos cambios: la formación de Argentina ante Perú

“Para el próximo partido, lo justo, y creo que así será, es que jueguen los chicos que no han jugado estos dos partidos, porque los necesito ver y lo merecen”, adelantó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa post victoria agónica ante Chile, en el duelo correspondiente a la segunda fecha del grupo A de la Copa América. El 1 a 0 de Lautaro Martínez a los 88 minutos decretó el segundo triunfo de la selección argentina y por añadidura la clasificación a los cuartos de final del certamen. El tercer partido de la zona de grupos será ante Perú este sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. Las condiciones de ese duelo le permiten al entrenador pensar en una formación alternativa, en una rotación, en la inclusión de futbolistas que necesitan jugar y en la exclusión de quienes necesitan descansar.

La posibilidad de que Lionel Messi repita titularidad en el último partido del grupo es exigua. La clasificación garantizada, la molestia que arrastra en el aductor y la voluntad del entrenador de darle minutos a los que aún no tuvieron acción en el torneo conforman un argumento sólido para justificar la ausencia del astro rosarino en una sede que lamentará su ausencia: Argentina jugará en la ciudad que late al ritmo de Messi y de su actual club, el Inter Miami.

La alarma se había encendido en el primer tiempo, cuando el mejor jugador del mundo mostraba gestos de dolor en el aductor derecho y cuando aprovechó un parate en el juego para requerir asistencia médica después de una infracción de Gabriel Suazo en mitad de cancha. Messi terminó el encuentro y eso representó un signo de tranquilidad. “No hablé después del partido con Leo. Terminó jugando. Hizo la carrera con Ángel (Di María) y Lautaro (Martínez) durante 50 metros y es la última imagen que tengo. No puedo decir más porque no los vi a ellos”, precisó Scaloni en rueda de prensa.

El cuerpo técnico, por su parte, ya tomó la decisión de preservarlo para no apurar su rehabilitación y que llegue a punto desde lo físico al partido de cuartos de final, que se jugará el jueves 4 de julio en Houston si es que la Selección culmina la primera fase del torneo en la primera posición de su grupo. Si finaliza segunda, lo hará el viernes 5 en Arlington, Texas. Así, Messi contará con nueve o diez días para que su molestia en el aductor derecho desaparezca.

Scaloni piensa en una formación sin el 10 y con varios cambios. El arco es una incertidumbre: la chance de que Dibu Martínez deje la titularidad son, de todos modos, escasas. El arquero marplatense tiene un objetivo. “Me sigo poniendo objetivos. Quiero llegar a jugar cien partidos en la Selección y tener la mayor valla invicta de la historia”, dijo a inicios de 2024 en TyC Sports. Por ahora suma 30 vallas invictas en 41 partidos en la Albiceleste, lejos de los 47 arcos en cero que logró Chiquito Romero en 96 presentaciones con Argentina, aunque con un promedio muy superior. Sin embargo, todavía no está claro si finalmente cederá su lugar debajo de los tres palos para que sume minutos Gerónimo Rulli, cuando ya parece claro que Franco Armani está considerado como tercer guardameta.

En la defensa habrá cambios. Cristian Romero y Lisandro Martínez jugaron los 180 minutos de la copa en un altísimo nivel. Ambos tendrían descanso: volvería Otamendi a la titularidad como segundo marcador central y su pareja saldrá de la pulseada entre dos ex River: Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta. En relación a los laterales, Scaloni repitió un método en los dos primeros duelos: agotar las modificaciones cerca del final del partido con un doble cambio de las bandas. Contra Canadá ingresaron Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico en el minuto 88 en reemplazo de Nahuel Molina y Marcos Acuña, respectivamente. Ante Chile, Montiel y Acuña entraron en el minuto 82 por Molina y Tagliafico. Contra Perú, crecen las chances de que Montiel vaya desde el arranque y de que Acuña recupere su lateral izquierdo.

En mitad de cancha, otra renovación. Exequiel Palacios, futbolista del Bayer Leverkusen, equipo sensación en Europa, podría sumar sus primeros minutos en el torneo en reemplazo de Rodrigo De Paul. Leandro Paredes, por su parte, retornaría a la titularidad para jugar en el eje central luego de haber jugado ante Canadá y descansado contra Chile. El tercer factor de la mitad de cancha supone una pugna entre Giovanni Lo Celso y Enzo Fernández, quienes disputaron los dos partidos del torneo sin gravitar en el desarrollo del juego.

Y en ataque, las sorpresas. Es casi una certeza la inclusión del goleador del torneo, Lautaro Martínez, en detrimento de Julián Álvarez, y que Alejandro Garnacho debutaría en la Copa América. La duda en ofensiva está en la derecha del ataque: Scaloni piensa si respetarle la titularidad y la capitanía a Ángel Di María o si prefiere darle rodaje a Valentín Carboni, el futbolista más joven del plantel -con 19 años y dos meses es el quinto con menos edad de la Copa- y una apuesta del entrenador.

La alineación de la selección argentina irá definiéndose en los próximos entrenamientos. “Estamos satisfechos porque ahora podremos disfrutar unos días y hacer jugar a los chicos que también lo merecen”, reveló el técnico tras el 1 a 0 ante Chile.

Por ahora son siete los futbolistas que no tuvieron acción en esta Copa América: los arqueros Armani y Rulli, el defensor Pezzella, los volantes Palacios y Guido Rodríguez, y los atacantes Garnacho y Carboni. En la Copa del Mundo de Qatar 2022, Scaloni presume de haber usado a todos los jugadores de campo: los únicos que no participaron de algún partido fueron los arqueros suplentes, Armani y Rulli.