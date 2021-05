Compartir

Ya va a terminar la fase 1 en Formosa y desde Anses todavía no hay novedades del pago del bono de 15 mil pesos. Va a pasar lo que todo el mundo dijo que van a pagar después de que todo termine siendo que necesitamos la plata ahora. No podemos trabajar y encima no dicen nada de esa plata. Son unos caraduras.

