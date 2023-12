Sin novedades: la ciudad de Formosa ya cursa su quinto día sin servicio de colectivos

El secretario general de UTA en Formosa, Diego Mendoza en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de cómo continúa la medida de fuerza que inició la semana pasada y aseveró que hasta el momento no tienen ningún tipo de novedades en relación al pago de lo adeudado a los trabajadores. Al mismo tiempo explicó que la situación del transporte en Formosa amerita que los interesados se sienten a dialogar y resuelvan la situación.

Mendoza comenzó diciendo: “desde el día jueves que estamos de paro y no hemos tenido ningún tipo de novedad. Hoy (por ayer) ya estamos atravesando el quinto día de la medida de fuerza y aparentemente por lo que se va viendo tampoco volvamos a tener novedades”.

Y añadió “estamos muy preocupados porque tenemos nuevo presidente y él dijo en campaña que iba a sacar los subsidios y hay empresas que se van yendo, como ya pasó en la provincia de Corrientes, La Rioja”.

“Hasta el momento no tenemos novedades de si mañana se puede revertir la situación, ojalá así sea porque una vez que los trabajadores cobren, nosotros saldremos a trabajar con total normalidad”, acotó.

Orden judicial por el servicio de emergencia

“Efectivamente hay una orden judicial, situación que ya está en conocimiento de los trabajadores, pero ellos decidieron que no quieren salir hasta que se les abone lo adeudado y nosotros no le podemos obligar. Además, considero que el servicio de emergencia no es la solución, se tendría que abonar y así salir todos a trabajar”, señaló.

En relación a si Crucero del Sur continuará trabajando en Formosa, explicó que “ellos vienen manifestando que la cuestión económica no les da, pero es muy alarmante la situación. Creo que todos deberían sentarse a dialogar acerca de qué manera se solucionará el problema del transporte”.