Sin nuevos casos de coronavirus en Formosa, piden no relajarse con las medidas de prevención

En la conferencia de prensa de hoy, el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 anunció que en las últimas 24 horas se han realizado 26 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos con resultados negativos a coronavirus. No se reportan casos sospechosos.

“El hecho de no tener casos activos de coronavirus al momento ni haber tenido que lamentar fallecimientos por COVID-19 en nuestra Provincia, son importantes logros colectivos de un pueblo y un gobierno guiados por un Modelo de Provincia que prioriza la vida y pone al hombre y la mujer de esta tierra como centro de toda política pública. La mejor forma de hacerlo es no relajarnos en el cumplimiento de las medidas preventivas, en particular, del lavado frecuente de manos, el uso obligatorio del barbijo y el distanciamiento social, conductas que deben transformarse en hábitos”, señalaron.