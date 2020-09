Sin nuevos casos, Formosa resalta el trabajo del personal de salud y seguridad

Compartir

El Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, informó en el parte de prensa de la jornada de ayer, que no se reportaron casos positivos ni sospechosos a coronavirus, y puso en resalto una vez más, el trabajo del personal de salud y de seguridad

En la provincia de Formosa, se realizaron 326 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, que dieron resultados negativos a coronavirus; tampoco se reportaron casos sospechosos en base a los criterios del protocolo.

En este sentido, los datos acumulados a este miércoles 9, son de 101 casos positivos diagnosticados, 82 personas recuperadas, 11 pacientes activos internados (10 de ellos asintómaticos), y no se registran fallecimientos por la enfermedad en la provincia.

Los casos en tránsito con egreso de la provincia son 7 y existe 1 caso extranjero importado.

En este marco, se comunicó que se han realizado 9.707 test, con un 1,04% de positividad.

Tarea preventiva

En lo que respecta a la tarea preventiva que realiza la policía en todo el territorio provincial, se informó que en las últimas 24 horas ingresaron 669 camiones de carga, se controlaron a 12.829 personas en la vía pública y a 7.137 vehículos.

La fuerza provincial intervino 4 fiestas privadas, labró 133 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente; y a 404 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Además, se ha judicializado 3 ingresos irregulares y fueron 7 los transportistas que incumplieron el corredor sanitario, mientras que otros 4 casos se encuentran en estudio.

Lucha contra el dengue

Este jueves 10, se realizarán tareas de control de focos y tratamiento con larvicida en los barrios Automóvil Club y 50 Viviendas de Ing. Juárez, Talar de Las Lomitas, Belgrano de Laguna Blanca y los barrios Simón Bolívar, Eva Perón y Villa Lourdes de la ciudad capital.

El trabajo de descacharrizado se realizará en los barrios San Juan 1 y 2 (en conjunto con el municipio capitalino) y en el barrio Simón Bolívar (en conjunto con Vialidad provincial).

Está en juego la salud y la vida

Sobre el final de la conferencia, el Consejo remarcó a la población que la lucha contra la pandemia exige esfuerzo y compromiso de todos, ya que “es mucho lo que está en juego, ni más ni menos que la salud y la vida de la población”.

En este contexto, se reconoció una vez más el trabajo al personal de salud y de seguridad “que están en la primera línea de acción frente al coronavirus, realizando una destacada y comprometida tarea en defensa de todos los formoseños”.

Asimismo, se destacó que el personal sanitario y de seguridad en toda la provincia cuenta con el debido equipamiento de bioseguridad personal, adecuado para el tipo de tarea que desempeñan, lo que permitió que hasta el momento, no se hayan contagiado del virus.

“Cuidemos este gran logro colectivo entre todos. Sigamos cuidando a quienes nos cuidan. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa, no se rinde nadie”, concluyó el parte informativo.