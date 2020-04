Sin plásticos: en Formosa se depositaría en efectivo el dinero correspondiente a la Tarjeta Alimentar

Compartir

El ministro de la Comunidad, Aníbal Gómez, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló de diferentes temas, entre ellos de la Tarjeta Alimentar que desde hace varias semanas debía llegar para ser entregada en Formosa, pero a causa del aislamiento social, obligatorio y preventivo ante el avance del coronavirus todo quedó pausado. Al igual que Formosa, hay otras provincias del país donde tampoco se llegaron a entregar los plásticos que iban a tener los fondos para la compra de alimentos, ante esta situación, el dinero que le corresponde a los beneficiarios que cumplen con los requisitos sería acreditado en efectivo en las cuentas que ya poseen para cobrar la AUH.

Tarjeta social

Gómez comenzó hablando de la tarjeta social que es otorgada por el gobierno provincial para ayudar a los sectores más vulnerables. «En Formosa capital como en las diferentes localidades hay beneficiarios de esta tarjeta, ya el viernes pasado el gobernador Insfrán autorizó un depósito para que puedan comprar sus alimentos esenciales a su vez significando un incremento de la actividad comercial de toda nuestra provincia, se benefician muchas personas con esto y en el transcurso de esta semana determinó el Gobernador un nuevo depósito de 1200 pesos para estas 21 mil familias en todo el territorio provincial que significan más de 25 millones de pesos que se van a hacer efectivos en el día viernes en cada tarjeta», dijo.

«La gente debe recordar que la tarjeta social sirve para comprar alimentos, no sirve para retirar dinero en efectivo en los cajeros, todo tipo de alimentos a excepción de bebidas alcohólicas, esto realmente va a dar un beneficio y un gran alivio para todas estas familias que por ahí están pasando por una situación de alta vulnerabilidad social y alimentaria. También resalto la significancia que tiene la inyección de dinero en el circuito económico local para los negocios, incluso para los pequeños productores porque miles de estos beneficiarios están en el interior provincial, hay muchísimos productos, alimentos de nuestros pequeños productores que van a poder ser adquiridos a través de esta inyección de dinero y van a beneficiar a nuestros pequeños productores, hay que remarcar una gran diferencia que estamos notando al igual que la gente y es la gran diferencia de precios que hay con productos alimentarios que vienen de fuera de nuestra provincia con los que son de nuestra provincia, hoy el precio de la papa, de la cebolla, zanahoria, las frutas, verduras que vienen de fuera de la provincia tienen precios exorbitantes, también necesitamos un fuerte control social en este sentido y que la gente sepa diferenciar con nuestros productos que tenemos muchísima variedad en la provincia con precios totalmente diferentes con respecto a lo que son los productos de afuera, la papa está a 40 o 50 pesos el kilo mientras que nuestros productores nos están entregando a nosotros a 10 pesos el kilo de la batata que llega a través de las familias del Plan Nutrir, lo mismo pasa con todos los productos que estamos entregando», expresó.

Destacó en ese sentido que «el viernes pasado ya recibieron una suma de dinero, el sábado pudieron hacer uso de la tarjeta y nuevamente con la decisión del gobernador Insfrán, este viernes van a poder nuevamente disponer de estos 1200 pesos más para la compra de alimentos».

«Ellos pueden comprar en cualquier negocio que tenga un posnet, el beneficio con esto es que muchísimos negocios, almacenes del interior ya tienen posnet y este es un trabajo que se viene realizando durante mucho tiempo, en el transcurso de todo el año pasado nos hemos dedicado a actualizar los datos para que estas tarjetas puedan tener los datos actualizados y estén en vigencia, cosa que hoy está en vigencia gracias al trabajo sistemático que se realizó durante todo el año pasado y también con la incorporación a través de convenios directos de nuevos negocios que van adhiriendo al sistema porque tienen interés de vender con la tarjeta, se toma un negocio, se firma un convenio y van adhiriéndose, ya tenemos muchísimos negocios que están bajo este sistema con posnet para vender alimentos», explicó.

Respecto a si la compra con la tarjeta tiene recargos, aclaró que «está prohibido hacer algún tipo de recargo con la compra de la tarjeta social, es el precio que existe en góndola y los que existen en góndolas tampoco tienen que estar remarcados, no solo para la tarjeta social sino que para ninguna persona que vaya a comprar porque hoy no se justifican aumentos de precios cuando el gobierno nacional ha establecido un congelamiento de precios de combustible, de tarifas eléctricas, de todo aquello que significan insumos que puedan aumentar los precios, no tiene ninguna justificación, aquellos que aumenten los precios hoy en día es por especulación pura y aprovecharse de la situación por la que pasa la Argentina».

Tarjeta Alimentar

Para finalizar habló de la Tarjeta Alimentar otorgada por Nación y que posee una suma de dinero (4 mil pesos) con la que los beneficiarios pueden comprar alimentos de manera mensual.

«Lamentablemente ya teníamos fecha dentro del cronograma nacional de la implementación de la tarjeta en nuestra provincia, esto se ha visto prorrogado debido a la situación que todos conocemos, desde la administración pública nacional tienen un parate y han disminuido sus horas de trabajo y la cantidad de personas que trabajan, pero sí sabemos que en las provincias en las cuales todavía no se ha implementado la tarjeta se va a utilizar la modalidad de depositar en forma directa a los cajeros de beneficiarios de la AUH, aquellos beneficiarios de la AUH que perciban y que estén comprendidos entre el grupo de la Tarjeta Alimentar que son 3; familias que cobran AUH y que tengan hijos menores de 6 años, familias que cobran AUH con hijos con alguna discapacidad y familias en AUH con mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación se le va a depositar directamente el valor de la tarjeta en su cuenta para que puedan recibir, en los próximas días vamos a recibir definiciones por parte del Ministerio de Desarrollo Social de cuándo lo va a hacer y nosotros lo vamos a informar pero es en cuestión de días», culminó.