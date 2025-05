Sin quórum: se cayó la sesión que buscaba desbloquear la comisión del caso $Libra y votar un aumento a jubilados

Entre la presión del Gobierno a aliados y gobernadores y la falta de coordinación de la oposición, se cayó por falta de quórum la sesión de Diputados para tratar de desbloquear la comisión investigadora $LIBRA, aprobar proyectos previsionales y designar a los integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN).

A las 12.30, pasada la media hora de tolerancia, Martín Menem dio por caída la sesión cuando el tablero marcaba 124 presentes. A cinco de los 129 necesarios para arrancar el debate. Le habían pedido una prórroga de una hora para iniciar la sesión a las 13, porque había legisladores con vuelos demorados, pero Menem no aceptó.

«No vamos a bajar los brazos ni ponernos de rodillas, vamos a seguir peleando», aseguró Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria.

El oficialismo presionó a aliados y gobernadores para que sus legisladores no se sumen a la movida. No dieron quórum La Libertad Avanza, el MID, ni el PRO, que solo tuvo una fuga: el larretista Alvaro Martínez dio quórum. De la bancada Innovación Federal- de los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones – no bajó nadie.

Tampoco el bloque de los seis radicales «peluca» ni la UCR de Rodrigo De Loredo, aunque el único que se desmarcó y se sentó fue el mendocino Julio Cobos.

Minutos del arranque de la sesión, la cordobesa Alejandra Torres adelantó su postura. «Mezclar un tema tan complejo y urgente como el de las moratorias con otros como la distribución de cargos en la AGN o el tratamiento de $LIBRA no es la mejor manera de resolver los problemas de los jubilados» y agregó: «No debemos ser cómplices de una puesta en escena. Tenemos que defender la institucionalidad y la responsabilidad que nos exige el mandato que tenemos».

Unión por la Patria tenía desde ayer cuatro bajas. A eso se sumaron los tres santiagueños que responden a Gerardo Zamora que, dijeron, venían demorados por el vuelo. Ingresaron al recinto después de que la sesión había caído. Tampoco estuvieron los dos catamarqueños aliados del mandatario Raúl Jalil. Tampoco estuvieron Eugenia Alianiello de Chubut y Natalia Zabala Chacur de San Luis. No lograron compensar a pesar del esfuerzo de diputados como Leopoldo Moreau que dio presente a pesar de que ayer se había sometido a una intervención cardíaca.

De Democracia para Siempre -la bancada referenciada en Facundo Manes y Martín Lousteau- hubo 2 ausentes: el jujeño Jorge Rizzotti que responde al mandatario Carlos Sadir y el chaqueño Juan Carlos Polini aliado del gobernador Leandro Zdero quien ya armó una coalición electoral con LLA en su provincia.

La Izquierda tampoco estuvo completa. Faltó Vilma Ripoll por un problema de salud.

El pedido de sesión original, presentado el lunes, incluía la declaración de zona de emergencia para Zárate y otras 15 regiones afectadas por las inundaciones. Además, se contemplaban proyectos previsionales para recomponer en un 7,2% las jubilaciones, aumentar el bono actual de $70 mil y establecer un nuevo sistema que reemplace la moratoria previsional que el Gobierno dejó vencer en marzo. En total, hay 14 proyectos que ya cuentan con dictamen, y los asesores de los principales bloques buscaban llegar a esta tarde con una propuesta consensuada.

Sin embargo, el martes se sumó una solicitud de ampliación del temario, que incluyó dos temas conflictivos: el nombramiento de representantes de Diputados en la Auditoría General de la Nación (AGN) —un conflicto que se arrastra desde el año pasado— y la designación de autoridades para la comisión investigadora del escándalo cripto, cuya presidencia está trabada por el empate en su conformación.

Estos nuevos puntos generaron tensiones incluso entre los bloques que habían impulsado la sesión. En el caso de la comisión cripto, no había acuerdo sobre quién debe presidiría.

Aunque Unión por la Patria estaría dispuesta a ceder la candidatura de la massista Sabrina Selva, rechazan la postulación del radical Fernando Carbajal (Democracia para Siempre), a quien acusan de hostilidad hacia el gobernador peronista Gildo Insfrán. Las opciones que generan mayor consenso desde el principio son Maximiliano Ferraro (Coalición Federal) y Oscar Agost Carreño (federal cordobés), aunque aún no hay definición: «No está cerrado», advertían desde distintos bloques.

Pero también desató un conflicto con Menem porque no incluyó ese punto en el temario de la convocatoria a la sesión. El oficialismo aseguró que no se podía tratar en el recinto, que es un tema genérico y no hay número de expediente ni proyecto. Por eso advertían que si se abría la sesión y lo querían discutir tenían que pedir un apartamiento de reglamento y eso requeriría tres cuartos. Imposible.

«Nunca he visto en mis años de diputada una citación a una conversación de café sobre un tema como lo escribieron sin tener ni siquiera un proyecto de resolución o un expediente para llevar al recinto», apuntó Silvana Giudici, del PRO, quien ya había advertido que la cuestión de autoridades de una comisión no puede ser debatida por el cuerpo.

La oposición iba a dar pelea en el recinto, pero sin quórum no tuvieron oportunidad.

En cuanto a la AGN, hay tres vacantes a cubrir. Nadie cuestiona que, por proporción legislativa, al kirchnerismo le corresponde una, y eligieron a Juan Ignacio Forlón, cercano a Máximo Kirchner. El PRO propuso al exministro Jorge Triacca, y los bloques dialoguistas habían acordado en 2023 postular a Mario Negri. Como esa propuesta no prosperó, su buscaba votar hoy a Emilio Monzó, lo que generó fricciones con el bloque de Elisa Carrió y parte de la UCR, que siguen respaldando a Negri.

«Quiero anticipar que no estamos en condiciones de tratarlo. Por lo menos en nuestro bloque. No están dados los consensos», adelantó el jefe de bloque de la Coalición Cívica en la previa. Sin embargo, sí dieron quórum a la sesión.

Por su parte, La Libertad Avanza (LLA) busca incluir a Santiago Viola como auditor, pero al ver que quedaban fuera del reparto intentaron maniobras que no prosperaron y optaron por bloquear el tratamiento del tema en el recinto.

De hecho en la previa a la sesión y para ganar tiempo, el propio Martín Menem presentó de un proyecto para modificar la AGN. El texto propone ampliar de tres a cuatro los auditores de Diputados, quitando un lugar al Senado, algo que difícilmente sea aceptado por la Cámara Alta. Empezó a discutirse este mismo miércoles, a las 9.30, en la comisión de Asuntos Constitucionales, antes del inicio de la sesión.