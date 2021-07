Compartir

Linkedin Print

Quiero saber qué pasa con el servicio de recolección de basura que no pasa desde el jueves por el barrio Parque Urbano 1. Su horario es de noche, pero a veces pasan a la mañana temprano o directamente no pasan y la basura de todo el barrio queda desparramada. Este problema no lo hemos tenido jamás, pero desde hace un año es un desastre y ya estamos hartos. Es un barrio que tiene impuestos al día. Brinden el servicio por el que pagamos por favor.

Compartir

Linkedin Print