Con las nuevas restricciones muchas oficinas comerciales no abren y no dan solución alternativa para los que tenemos que pagar deudas. Ya hicieron esto de como no pueden abrir después cobran todo con un interés por las nubes. Con tantos medios de pago que hay habiliten algo de eso y dejen de querer seguir estafando a la gente.

