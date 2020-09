Sin respuestas sobre nuevos ingresos, varados volvieron a cortar la ruta

Compartir

Unos 20 formoseños que se encuentran varados en el puente que une Formosa con Chaco, volvieron a cortar ayer media calzada del tramo ante la falta de respuesta por nuevos ingresos a la provincia luego de que permitieran pasar a cuatro personas y aseguraran desde el gobierno que los demás irían ingresando a partir de ayer.

En ese marco Federico, uno de los formoseños que se encuentra en el lugar, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que decidieron volver a realizar esta medida de cortar la salida de Formosa ante la falta de respuestas de las autoridades y aseveró que si seguían sin soluciones en la jornada de ayer, iban a realizar un corte total, afectando a las dos provincias limítrofes.

“Cuando hicimos el reclamo ingresaron algunas personas, nos dijeron que al mediodía iban a ingresar más pero no fue así entonces tuvimos que tomar esta medida de volver a cortar el puente ya que no teníamos información de que las personas pueden ingresar a Formosa”, dijo.

“Habían prometido que iba a pasar la mitad, pero no pasó nadie más, solo cuatro personas y el resto seguimos acá, somos 20 y la idea es que pasemos todos juntos”, señaló.

“Supuestamente tenían que ingresar en dos días la mitad, pero a raíz de todo lo que pasó solo entraron 10 personas en total y los demás quedamos acá, entraron algunos, nos prometieron más pero seguimos sin novedades”, señaló.

“Por ahora solo cortamos la salida de Formosa pero si seguimos así sin el ingreso de nadie vamos a hacer un corte total, no va a ingresar nadie de Formosa ni de Chaco”, amenazó.

Para finalizar señaló que por el reclamo que realizan, “la fiscalía se acercó a avisarnos que pronto íbamos a tener noticias, además nos dijeron que vamos a tener una causa judicial por cortar la ruta, pero es el riesgo que decidimos correr para poder ingresar, eso es lo único que queremos”.