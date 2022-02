Compartir

Formosa debe ser la única provincia del país donde las cosas no avanzan, no hay empleo, no hay capacitaciones, no apuestan al turismo. Tiene una «fuga» masiva de jóvenes productivos que no regresan más. Si esto sigue así solo quedaremos los que hemos desperdiciado nuestros años esperando que algo mejore.

