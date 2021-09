Sin sesión en HCD: la concejal Ruíz Díaz cruzó a sus pares del oficialismo por no presentarse a trabajar

Compartir

Esta semana nuevamente no habría sesión en el Honorable Concejo Deliberante capitalino ya que no se desarrollaron las reuniones en las diferentes comisiones. La concejal opositora Celeste Ruíz Díaz lamentó que sus pares del oficialismo no se presenten a trabajar y lanzó que “si no quieren trabajar deberían sacar licencia sin goce de haberes”.

“Como es de público conocimiento desde hace un tiempo el Concejo Deliberante no está funcionando como corresponde y esto tiene que ver por las reiteradas ausencias por parte del bloque oficialista, cuya excusa era la campaña política, por eso se ausentan del trabajo parlamentario en comisiones y por ende no estábamos sesionando como correspondía. Más allá de nuestros planteos y del mío en particular porque no es la primera vez que denuncio esto públicamente, ya que siempre plantee que una campaña política no tiene porqué afectar el funcionamiento normal de las instituciones”, comenzó diciendo.

Agregó que todos aquellos concejales que no quieran venir a trabajar entonces que se tomen licencia sin goce de haberes porque “no vienen a las comisiones de trabajo que funcionan durante toda la mañana, no vienen a las sesiones, no están desarrollando ningún tipo de actividad parlamentaria pero a fin de mes cobran su sueldo de igual manera”.

“Fue una situación que se dio durante todo el proceso de campaña electoral, ahora, tremenda sorpresa que esta semana después de las elecciones siguen sin presentarse a su lugar de trabajo, hoy ya ni siquiera tienen la excusa de la campaña, entonces me pregunto qué piensa hacer esta gente, acaso no piensa volver hasta el 14 de noviembre que serán las próximas elecciones, eso significa que solamente trabajamos el 40% del año, esto es una vergüenza”, expuso la edil.

“Me pregunto hasta cuándo los vecinos de la ciudad tienen que seguir manteniendo a funcionarios que le pagan el sueldo para no trabajar, esto es una locura. Hago también un llamado a la sociedad para que le exija a que vengan a trabajar, es una cuestión de extrema gravedad institucional, es vergonzoso que no se presenten a su lugar de trabajo”, finalizó.

