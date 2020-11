Sin tope: aseguran que la carne seguirá aumentando de precio lo que resta del año

Compartir

Linkedin Print

El precio de la carne sufrió importantes aumentos la semana pasada, los cuales se seguirán dando en lo que resta del año, algo típico que sucede cada diciembre y que esta vez impactará más fuerte en el bolsillo de los formoseños, teniendo en cuenta que por la pandemia, la situación económica de muchas familias es preocupante. Si se tiene en cuenta además que llegan las fiestas de fin de año y donde es tradicional compartir un asado, el impacto de la suba será mayor en las familias, ya que por ejemplo el kilo de costilla estaría rozando los 600 pesos.

Cabe señalar que esta situación se da en todo el país y los productores de carne vacuna esperan aumentos de hasta 20% en el precio actual del kilo que llegará a los mostradores de forma gradual de diciembre a marzo. Los motivos de las subas están vinculados a los costos de producción.

En ese marco Antonio, propietario de la carnicería “El Imperio de la Carne”, del barrio San Miguel, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a las subas.

“Con el tema del stock por el momento no estamos teniendo problemas, llega en tiempo y forma podríamos decir, en cuanto al precio nos tocó recibir carne con aumentos, nosotros recibimos la carne los días jueves desde Córdoba, San Francisco y esta vez vino con un aumento muy importante, el kilo de la pulpa ya supera los 500 pesos y se esperan más subas”, adelantó.

Asimismo aseguró que “ahora al asado se lo iguala con la pulpa, ya superó los 500 pesos el kilo, se especula unos 600 pesos el kilo porque la costilla que la venden por gancho ya viene con aumento hace unas semanas. Hoy un kilo de costilla ya vale 510 pesos, la pulpa lo mismo cuando la teníamos a 470 pesos, es un aumento de casi un 10% que se siente”.

Señaló también que “una de las subas importantes que llegó a tener la carne acá es por el tema del flete, por la pandemia ya que los camiones ya no ingresan al local, paran en un punto determinado, esas empresas tienen que alquilar camiones de la provincia y eso ya hace que suba más de precio y que se traslade al costo final de la carne”.

En cuanto a si hay productos de marcas en particular que no están ingresando, explicó que “hay semanas donde hay faltante, hoy en día Paladini está entrando, yo trabajo con otras mercaderías y sucede lo mismo, por ejemplo, me hace falta aceite, unas semanas falta azúcar, la semana siguiente otra mercadería y así, la vamos llevando como podemos”.

Auguró además que para fin de año habrá más subas ya que es algo que sucede siempre, “yo calculo que la costilla va a llegar a tocar los 600 pesos para fin de año”.

Ante esta situación, señaló que los clientes se inclinan más a consumir pollo o cerdo, “pero el precio del cerdo tampoco se queda atrás, tuvo mucho aumento ,lo que podríamos decir que tuvo una baja de precios es el pollo, el cerdo va al ritmo de la carne vacuna porque la gente demanda más también”.

Antonio aseguró que ante las constantes subas los clientes consumen lo más económico, “están saliendo más los cortes económicos como aguja, paleta, osobuco, son los cortes que rondan los 250 pesos el kilo”.

“A todo esto lo más probable es que haya aumentado el ganado en pie, está habiendo mucha escasez, acá en la provincia no está habiendo ganado en pie y eso también hace que hayan más incrementos”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print