Compartir

Linkedin Print

No sé de qué modelo de progreso hablan cuando en Formosa no han aplicado una sola medida para fomentar el crecimiento. Muchos jóvenes nos tuvimos que ir a otras provincias, no existe el primer empleo, el sistema de salud se satura con solo atenciones comunes y durante la pandemia ni estuvo a la altura. Todo está mal.

Compartir

Linkedin Print