Tengo muchos conocidos jóvenes, hijos de amigos o de familiares que desde hace meses buscan trabajo en Formosa y no consiguen nada. Todos son inteligentes, con experiencia y buena presencia, pero no hay nada y lo poco que ofrecen es con sueldo muy bajos y con exigencia por todos lados. Qué triste es querer progresar en Formosa, no hay salida.

