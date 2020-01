Compartir

Formosa no existiría si no es gracias a la ayuda de afuera ya que no tenemos industrias ni fábricas ni empresas importantes que realmente den trabajo a los formoseños. Es lamentable que en tantos años no se haya podido crecer en ese sentido. Por eso tantos jóvenes nuestros huyen en busca de un futuro mejor.