En Formosa no hay ninguna veterinaria que trabaje muy entrada la noche o que atienda urgencias y es vergonzoso. Hay cuantos animales que son atropellados y mueren agonizando por no recibir atención a tiempo. Hace días me recorrí 7 veterinarias y todas estaban cerradas. Es indignante que en una ciudad en crecimiento y que avanza con el tema de los animales pase esto.