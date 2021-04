Sindicato de seguridad se manifestó ayer por falta de pago de sueldos a 46 trabajadores

Compartir

Ayer en horas de la mañana integrantes del Sindicato de Empleados de Seguridad en Formosa llevaron adelante un reclamo salarial frente a farmacia ubicada en calle Mariano Moreno y Saavedra, ya que, pese a que está culminando este mes, los trabajadores de seguridad aún no cobraron sus haberes de marzo.

Luis Báez, secretario general de dicho sindicato, dijo al Grupo de Medios TVO que “si bien el reclamo tiene varios puntos, el principal es que aún los trabajadores no percibieron sus sueldos. Ya hemos agotado todas las instancias de diálogo donde la semana pasada hubo una promesa de que se iba a pagar y no pasó nada, ahora dicen que van a depositar en el transcurso de la mañana, pero los trabajadores aún no cobran y por eso nos hicimos presentes”.

“La gravedad del reclamo es que estamos exigiendo a la empresa que presta servicio por el incumplimiento del convenio colectivo donde indica que el sueldo de un trabajador de seguridad en blanco debe superar los $46.000; estos chicos están cobrando solamente $12.000”, disparó a continuación.

Al ser consultado por la cantidad de personal que aún no percibe su salario del mes pasado aseveró: “los trabajadores que prestan servicio en la cadena de esta farmacia, en el interior y capital, son 46 de la empresa Alacrán, todos están en la misma situación”.

Asimismo, explicó Báez que “la empresa al no percibir el pago de las horas trabajadas por contrato argumenta que no están en condiciones de abonar a los empleados”.

“Nosotros sabemos que va a haber consecuencias, nos duele mucho venir y exponer a los compañeros, estamos tratando de respetar la distancia entre un trabajador y otro, pero de igual manera nos exponemos. No podemos permitir que se quieran justificar con la pandemia para incumplir lo que marca la ley para un trabajador de la Argentina”, aseveró el sindicalista.

Además, agregó que “los trabajadores de seguridad son los que están en la primera línea, es el que está en la puerta, el que te pone alcohol, toma la temperatura, etc. Están expuestos, y además son reconocidos por un DNU presidencial como esenciales”.

Por último, dejó en claro que se trata de la primera manifestación y que por una cuestión de prevención “vamos a quedarnos unas horas y luego nos retiraremos”. “Nos exponemos al coronavirus en defensa de los reclamos de los trabajadores”, culminó diciendo Báez.

