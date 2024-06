Sindicatos de la CGT se movilizarán al Congreso para presionar a los senadores que debatirán la Ley Bases

Pablo Moyano y Ricardo Pignanelli convocaron a marchar al Parlamento. “Que los senadores piensen: o se convierten en héroes de la Patria o en traidores”, afirmó el hijo del jefe camionero. También se sumaron la CTA y organismos de derechos humanos.

“O héroes o traidores”. En esa disyuntiva pretendió meter la CGT a los senadores que el miércoles próximo debatirán la Ley Bases, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. La central obrera, la CTA y organismos de derechos humanos anunciaron que el próximo miércoles se movilizarán frente al Congreso Nacional para reclamar a los legisladores que no apoyen la iniciativa que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Lo hicieron en una conferencia que encabezó en la sede del sindicato de mecánicos (SMATA) el secretario general anfitrión, Ricardo Pignanelli, el camionero Pablo Moyano, el titular de la CTA, Hugo Yasky, y líderes de la mesa de organismos de derechos humanos, como la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeyda, entre otros referentes sindicales y de sociales.

El Senado de la Nación convocó oficialmente a sesionar por la Ley Bases y el paquete fiscal el miércoles 12 de junio a las 10 horas, tal como pudo confirmar Infobae anoche. El anuncio se realizó a través de un documento emitido por la propia Cámara Alta. Después de esa confirmación, los movimientos obreros y de otras entidades identificadas con el kirchnerismo llamaron a marchar frente al Palacio Legislativo.

“Sabemos que por esa ley, si llega a aprobarse, vamos a tener serias dificultades en el mundo laboral, y también serias dificultades para el pueblo argentino. Creemos que se afectan los intereses de nuestra Patria”, afirmó Pignanelli, que fue el primero en hablar en la sede del sindicato, ubicado a pocas cuadras de la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. “El pueblo argentino no se puede equivocar porque está en juego los destinos de la república”, agregó. A su turno, Pablo Moyano -que descalificó a Milei- advirtió que movilizarse el miércoles próximo será “una necesidad y obligación” porque consideró que la Ley Bases “va a destruir a la industria, al transporte, porque los trabajadores vuelven a pagar el Impuesto a las Ganancias y vuelven con la obsesión de todos los gobiernos de derecha de privatizar Aerolíneas Argentinas”.

“Nos concentramos en la Plaza de Congreso para decirles a los senadores que están dudando que piensen que tienen una responsabilidad histórica. O se convierten en héroes de la Patria o se van a convertir en traidores de la Patria, porque van a perjudicar a nuestro pueblo”, manifestó el hijo de Hugo Moyano, en un breve discurso que dio junto a sindicalistas peronistas de todo el país.

Por otra parte, Taty Almeyda resaltó que habló como representante de la mesa de organismos de derechos humanos y resaltó que “si esa ley se aprueba sabemos la consecuencia que va a tener. Tenemos que ser miles y demostrar con los hechos, no con las intenciones, que estamos unidos y que no vamos a bajar los brazos”.

La negociación política

En las últimas horas, funcionarios del Gobierno asistieron al Senado para finalizar el punteo de lo que serían las votaciones de los artículos de la Ley Bases que los sindicatos rechazan y el kirchnerismo, con sus 33 votos, intenta bloquear. Por caso, el martes estuvieron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy. Las pérdidas de algunos artículos, por ahora, no serían por dos tercios, algo que liquidaría el asunto y bloquearía a Diputados.

La Libertad Avanza descuenta que el punto más crítico está, en el artículo de privatizaciones, Aerolíneas Argentinas. También se agrega el Correo Argentino a este lote. En el punteo de las votaciones también se sumaron serias advertencias sobre las facultades delegadas, algunos ítems del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el restablecimiento del impuesto a las Ganancias, pese a mejoras otorgadas a patagónicos en el último tema.

Durante el transcurso de esta semana, algunos senadores sugirieron más cambios al oficialismo, una puerta por ahora descartada desde el Ejecutivo. La idea del Gobierno es ir a votar con los dictámenes obtenidos días atrás y apostar a revertir las derrotas en Diputados. El problema es la masa crítica que comenzó a germinar en la Cámara baja y las críticas de Javier Milei a varios bloques. Sobre todo, tras la aprobación horas atrás de un nuevo proyecto sobre jubilaciones, y la posterior disputa sobre un veto y una insistencia con dos tercios.