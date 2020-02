Sinforiano López: «El gobierno de Macri fue nocivo, cambió para mal la vida de los argentinos»

Compartir

El diputado provincial Sinforiano López (PJ), en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló ayer por la mañana en el marco de la movilización que realizaron diversos movimientos sociales en Formosa contra el FMI teniendo en cuenta el arribo de una misión al país para discutir cuestiones sobre la deuda externa.

«La idea es poner en contexto esta gran movilización en todo el país donde los últimos de la fila se han organizado y de alguna manera han dado nacimiento a herramientas como la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) y que hoy tiene un paso adelante que es la agremiación que da nacimiento al primer sindicato de la economía popular, la deuda está en Argentina y de la cual son responsables las altas alcurnias de nuestra sociedad; la Sociedad Rural, las mil familias bonaerenses de la Pampa Húmeda y los presidentes que han tenido bajo su responsabilidad defender los intereses de los argentinos y sin embargo defendieron los intereses del sistema financiero y han llevado a nuestro país a un gran endeudamiento donde en menos de 3 años la Argentina ha superado los 100 mil millones de dólares en deuda en moneda extranjera, deuda ilegítima porque no ha sido autorizada por el Congreso Nacional ni por la población menos por la sociedad argentina, es una deuda ilegal porque nadie podía prestar semejante cantidad de dinero sin saber que ese dinero era para la usura, que se volvía a ir fuera del país, no llegó en escuelas, hospitales, jardines de infantes, agua potable, electricidad, mejorar la calidad de vida de las personas dando puestos de trabajos, no llegó para garantizar alimento y que las familias argentinas tengan para alimentarse, esa plata quedó en el exterior, la deuda quedó en el país, los que tenemos algún grado de responsabilidad y pertenecemos a organizaciones tenemos que visualizar eso ante la sociedad, sabemos que esta marcha no va a definir la política monetaria del país ni la política monetaria internacional pero sí va a poner en valor de que somos conscientes de este verdadero problema que tiene la Argentina y que si no solucionamos esto será peor ya que es reiterativo, pasó lo mismo en el 2001 donde estalló la crisis de la mano del gobierno de la alianza y en el gobierno de Cambiemos encabezado por Mauricio Macri han sido los mismos actores, ha sido incluso más nocivos porque en muy poco tiempo cambió para mal la vida de los argentinos, Macri decía pobreza cero y nos dejó un 40% de pobres, una gran cantidad de indigentes, nos dijo que iba a construir 500 mil viviendas por año y no ha hecho nada, decía que sacaba Futbol para Todos para hacer 3 mil jardines de infantes pero no vimos jardines en ningún lugar, esa es la protesta».

«También queremos destacar el contraste que significa Formosa con un gobierno peronista que va de la mano del doctor Gildo Insfrán que tiene una provincia con superávit fiscal y primario y eso le permite tener políticas activas, cuando desde el PRO-Cambiemos le decían a las provincias que endeuden en dólares, nuestro gobernador siempre ha tenido soberanía, una posición política clara siempre defendiendo los intereses de los formoseños por eso esta deuda no nos afecta a los formoseños en particular pero nos afecta a todos los argentinos y como somos parte de un país no hay provincia que se realice si no hay un país que se realiza por eso venimos por un lado a manifestarnos en contra del FMI para dejar en claro la deuda con el pueblo, pero también para destacar que la provincia de Formosa es autónoma, soberana y desendeudada», destacó López.

De la misma forma se refirió a porqué las organizaciones sociales marcharon separadas si el reclamo era el mismo. «Esta es una movilización sin transporte, sin colectivos, y eso permite que los compañeros vayan llegando de manera discontinua, no existe una disparidad o una disputa sino que cada uno con su organización quiere ser respetuoso de la gente que va llegando, están nucleadas diferentes organizaciones, todos tenemos el mismo reclamo. Nuestra gente pertenece a los barrios más alejados de la ciudad y hace un enorme esfuerzo para estar presente, estamos muy orgullosos de eso», valoró.

«Nuestro primer objetivo es que la gente trabaje plenamente, quien no lo hace no es que no quiera trabajar, al contrario, la mayoría de nuestros compañeros están en unidades productivas, en huertas, en merenderos, cumplen servicios ahí y este enorme paso que hemos dado en esta crisis social que tuvo la Argentina de generar una ley en el Congreso de la Nación que fue la Ley de Emergencia Social que permitió el Sueldo Social Complementario, sueldo porque nos consideramos trabajadores y complementario porque el estado de alguna manera complementa lo que la gente hace a través de las changas cortando el pasto, pintando, en albañilería. Ahora tenemos un paso fundamental que es la sindicalización para que todos tengan como corresponde un monotributo social, un aporte jubilatorio, una obra social en condiciones dignas, esa es la meta que propuso el presidente Alberto Fernández y en Formosa tenemos a uno de los iniciadores que es el gobernador Gildo Insfrán que fue el actor de la gran unidad que tuvo el campo nacional en el año 2019 que permitió este gran trígono, la recuperación del estado a favor de la gente», finalizó López.