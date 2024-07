Siniestros viales con víctimas fatales se redujeron un 54% en Formosa

Mientras las estadísticas a nivel nacional y mundial evidencian un aumento en la cantidad de muertes en siniestros viales, la provincia de Formosa muestra un alentador descenso que se ubica en un 54%, en la comparación del primer cuatrimestre del año con igual periodo del año pasado.

Según la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DPSV), entre enero y abril de 2023 se registraron 37 personas fallecidas en la provincia; cifra que durante los primeros cuatro meses de 2024 bajó a 17.

Esta tendencia en baja, si bien es alentadora, no deja de ser preocupante, ya que detrás de cada registro hay una familia incompleta y destruida a raíz de este flagelo que afecta a nivel nacional, regional y mundial.

También se observa una disminución de siniestros viales en todo el territorio provincial que ronda el 20% en el comparativo del primer cuatrimestre: en 2023 un total de 2.361, contra 1.888 de 2024.

En ambos casos, el análisis de los números refleja el resultado del arduo trabajo preventivo que despliega la Policía de la provincia en todo el territorio provincial.

Respecto al lugar de ocurrencia, en 2023 el 72 % del total de los siniestros registrados sucedió en el área capital y el 28 % en el interior. La tendencia se mantuvo este año y de los 1.888 ocurridos entre enero-abril: el 75% se produjo en la ciudad y el 25% restante en distintas localidades.

En función de este mapa de la siniestralidad, la Policía intensifica los controles viales en toda la provincia y refuerza la tarea preventiva en los sectores considerados más críticos, con evaluaciones de los factores de riesgos.

La seguridad

vial es una

política de Estado

Los resultados que se visibilizan actualmente en las estadísticas de la provincia, no son producto de la casualidad y es necesario reseñar las acciones y decisiones que fueron necesarias para lograr el estatus vial que hoy tiene la provincia, donde la seguridad vial es una cuestión de Estado.

Desde hace varios años, todos los organismos que integran el Consejo Provincial de Seguridad Vial, donde la Policía es uno de los actores fundamentales, trabajan articuladamente en promover la conciencia acerca del correcto y responsable uso del espacio vial en protección de la vida.

En este sentido, se destaca la decisión política del tratamiento legislativo y el cumplimiento de las medidas que confirman el férreo compromiso del Gobernador, Dr. Gildo Insfrán, en el cuidado de la vida.

En mayo del 2023, a través de la Ley N° 1.726, la provincia se adhirió a la Ley Nacional N° 27.714 de “Alcohol Cero al Volante”, que se convirtió en una herramienta fundamental para proteger la vida, con un mensaje claro a la sociedad: “el que conduce no bebe y el que bebe no conduce”.

El trabajo sistémico y mancomunado entre las diferentes instituciones responden a una política del Gobierno, que planifica y ejecuta acciones tendientes a paliar las siniestralidad vial territorial, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, junto a las áreas específicas, como el Consejo Provincial de Seguridad Vial a cargo de su coordinador, Comisario General ® Argentino Santillán y el ingeniero Fernando Inchausti Díaz Colodrero, a cargo de la Dirección Provincial de Seguridad Vial.

No es producto de la casualidad que hoy los resultados demuestren que hay un Estado presente, que se dedica a comunicar y concientizar, fiscalizar y controlar, enseñar y educar, hacer y proyectar caminos seguros.

En ese marco, dentro del ámbito de la Policía de Formosa, un 7 de diciembre de 2021, por una decisión política, se habilitó la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, a cargo el Comisario General Miguel Ángel Bres, con una nueva estructura, cuyo objetivo es disponer de todos los recursos humanos y logísticos necesarios para garantizar la seguridad vial de todos los formoseños.

En esa oportunidad, el Estado dotó a la nueva Dirección de móviles policiales y más efectivos, además de elevar su jerarquía, con una capacidad operativa mayor en todo el territorio provincial.

En diciembre del año pasado, durante el lanzamiento de la Campaña de Seguridad Vial de Verano 2023-2024, el ministro de Gobierno Dr. Jorge Abel González entregó a la fuerza provincial equipamientos tecnológicos para el cuidado de la vida en el tránsito: alcoholímetros, alómetros, radares móviles, entre otros elementos de un alto costo económico.

En ese mismo acto, se destacó la capacitación de 30 operadores de radares, que se incorporaron a la tarea preventiva en distintos puntos de la provincia.

En cuanto a las capacitaciones que reciben los efectivos policiales, encargados del control y fiscalización en materia de tránsito, resulta un eslabón fundamental en el engranaje de la seguridad vial, las que son dispuestas por el Comando Superior a través de la Dirección de Instituto Superior de Instrucción y Educación Policial (DISIEP), que se enmarcan dentro del Plan de Capacitación Anual, que no solo persigue la capacitación de sus cuadros en materia normativa, sino la parte práctica con cursos de manejo, control de estado de móviles, entre otras actividades.

A través de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, la Policía brinda charlas informativas a las demás instituciones del Estado, talleres de educación vial en todos los niveles educativos y capacitaciones bajo la coordinación del ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González y el Comando Superior Policial.