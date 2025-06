Sinner a días de la derrota con Alcaraz: «Pasé algunas noches sin dormir»

El número 1 del mundo, quien no pudo aprovechar tres match points consecutivos en la final, reconoció que todavía piensa en el partido. En contrapunto, el campeón español descansó en Ibiza y aseguró: «Salí sólo el primer día. Me estoy haciendo mayor y el cuerpo ya no me da».

A una semana de la final histórica entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en Roland Garros, esa definición de alto voltaje en la que el número 1 del mundo y el 2 demostraron por qué son hoy los máximos exponentes del tenis mundial, el italiano y el español expusieron, sin querer, la contracara del «día después»entre el gran ganador, en este caso Alcaraz, y el subcampeón, lugar que en esta oportunidad le tocó a Sinner.

«Sí, he pasado algunas noches sin dormir, aunque creo que cada día va mejor», confesó el líder del ranking, quien aún se lamenta por los tres puntos de partido que dejó pasar en la final. Además, destacó el apoyo de su familia y amigos para salir adelante: «Eso es lo más importante para mí. El tenis es importante en mi vida, pero mi familia y mis amigos lo son aún más. No obstante, pienso a menudo en el partido».

En la misma línea y ya intentando pasar página antes del ATP 500 de Halle, aseguró: «Creo que para mí es positivo jugar otro torneo, porque cada partido es un nuevo comienzo y debo estar mentalmente preparado para darlo todo en la pista. Por lo tanto, es estupendo poder estar aquí en Halle».

En este torneo, que se disputa sobre césped en Alemania, Sinner, de 23 años, defenderá además el título logrado el año pasado.

La contracara: los días

de descanso de Alcaraz

Mientras Sinner pensaba «a menudo en el partido», Carlos Alcaraz disfrutó de su éxito con unos merecidos días de descanso en Ibiza. «Fueron divertidas, pero este año ha sido más tranquilo que el anterior. El anterior fue más movido», contó quien se impuso por 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (4) en la final más larga de la historia de Roland Garros.

Y, divertido, continuó: «Salí el primer día y los otros dos no salí por la noche. A las doce en cama el martes y el miércoles, aunque sí salí por la tarde. Me estoy haciendo mayor y el cuerpo ya no me da».

«Hay situaciones con las que mucha gente no está de acuerdo, pero en la vida yo quiero equivocarme. Me alegra que este año la gente me diga que me vaya a donde quiera, que desconecte, porque el apoyo me viene bien en ciertas situaciones. Vamos aprendiendo cada año y a lo mejor dentro de varios años no me podré ir, pero ahora son momentos de desconexión que vienen bien», contó Alcaraz, quien se prepara para debutar en el ATP 500 de Queen’s.