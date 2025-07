Sinner derrotó a Carlos Alcaraz y ganó Wimbledon por primera vez

Jannik Sinner venció a Carlos Alcaraz y ganó Wimbledon por primera vez: se impuso al español por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4, en tres horas y cuatro minutos, y consiguió su cuarto título de Grand Slam, tras Australia 2024 y 2025 y el US Open 2024. Además, el N° 1 se transformó en el primer italiano en la historia en consagrarse en el All England. Por su parte, Carlitos perdió una final grande por primera vez y no pudo conquistar su sexto título de Grand Slam.

“Gracias por el jugador que eres, es difícil enfrentarte, y tenemos una relación increíble fuera de la cancha. Necesitamos a los mejores y eso es lo que eres. Levantarás este trofeo varias veces más”, fueron las primeras palabras de Sinner, en este caso dedicadas a su rival, Carlitos Alcaraz.

“Es un título muy especial. Creo que el mayor esfuerzo fue emocional, porque tuve una derrota muy dura en París. Pero hay que entender lo que uno hace bien y hace mal y a partir de ahí seguir trabajando. Esa esa una de las razones por las que estoy sosteniendo este trofeo, que para mí significa muchísimo”, describió Sinner, en referencia al aprendizaje de la final de Roland Garros perdida hace solo dos meses ante el mismo adversario.

Instantes

decisivos del partido

Además, el N° 1 habló de los instantes decisivos del partido: “En el último game saqué muy bien; al mejor de cinco sets, hay momentos que pueden ser cruciales”.

Y cuando la entrevistadora le preguntó acerca de los corchos de champagne que cayeron sobre el court durante el encuentro, comentó con una sonrisa: “Eso es exactamente por lo que nos gusta jugar aquí. Es un torneo muy caro…”

Por último, comentó al público: “Ganar este torneo es un sueño hecho realidad. Quiero agradecerle a mi equipo y a todos los que me vinieron a ver. Sobre todo a mi hermano, justo un domingo donde no hubo carreras de Fórmula 1″, broameó.