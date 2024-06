Sinner extiende un año inmenso coronando Halle

Jannik Sinner sigue escribiendo una nueva era en la cima del ATP Tour. El italiano conquistó este domingo el 14º título individual de su carrera en el Terra Wortmann Open de Halle, levantando por primera vez un trofeo sobre hierba. A sus 22 años, y con un temperamento digno de gran veterano, ha estrenado su condición de No. 1 mundial colocándose el traje de campeón, demostrando una capacidad innata para caminar como hombre a batir en el vestuario.

El primer cabeza de serie asumió sus galones para culminar una semana mágica en el césped alemán, derrotando por un estrecho 7-6(8), 7-6(2) al antiguo campeón Hubert Hurkacz en uno de los choques más intensos del torneo. El italiano, que no entregó su servicio en las últimas dos rondas del torneo, volvió a aprobar un ejercicio de total concentración para levantar un trofeo de enorme peso. Si la conquista de la hierba es un síntoma de dominio absoluto en el circuito, Jannik dio un paso al frente ante la mirada de todos sus adversarios.

«Significa mucho para mí. Ha sido un partido duro ante Hubi», dijo Sinner. «Sabía que necesitaba sacar realmente bien, resistiendo en los puntos realmente importantes en cada set. Estoy satisfecho, intenté hacer el mejor tenis posible en esos momentos. Me siento feliz por este torneo al ser el primero que gano en una pista de hierba. La sensación es genial».

Para conquistar su primer torneo como No. 1 mundial, algo que solo lograron ocho hombres desde la instauración del PIF ATP Rankings en 1973, Sinner necesitó atravesar una semana repleta de curvas. El italiano atravesó momentos al límite en cada paso, afrontando al menos un desempate en todos sus encuentros y llegando al parcial decisivo en sus tres primeras rondas. En ese sufrimiento, lejos de volar sobre sus rivales, también emergió el carácter ganador del italiano.

Sinner culmina otro capítulo excepcional en un 2024 para la historia, donde acumula un balance de 38 victorias en 41 partidos. El italiano, que conquistó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Australia antes de encaramarse al No. 1 mundial, lidera el circuito con cuatro trofeos individuales esta temporada (también Róterdam y Miami). En una demostración de versatilidad, se convirtió en el 17º jugador en activo capaz de ganar títulos en tres superficies diferentes.

Por su parte, Hurkacz quedó a las puertas de levantar su segundo trofeo en la hierba de Halle. El campeón de 2022 ha completado una semana excepcional en el torneo alemán, asegurando la mejor posición de su carrera como No. 7 del PIF ATP Rankings desde este lunes. Ahora, Hurkacz completará su temporada de césped en las canchas de Wimbledon, donde registró su mejor resultado de Grand Slam con las semifinales firmadas en 2021.

¿Sabías Que…?

Jannik Sinner es el cuarto jugador con experiencia como No. 1 mundial que consigue grabar su nombre en el cuadro de honor individual del Terra Wortmann Open de Halle. El italiano engrosa el prestigio histórico del ATP 500 alemán de hierba, siguiendo los pasos de antiguos reyes ATP Tour como Yevgeny Kafelnikov (1997-98, 2002), Lleyton Hewitt (2010) o Roger Federer (2003-06, 2008, 2013-15, 2017, 2019).