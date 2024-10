Sinner sobre Alcaraz: «Despierto todos los días pensando en cómo ganarle»

Jannik Sinner (1° del ranking mundial) fue el primer campeón del Six Kings Slam, certamen de exhibición en Arabia Saudita, al derrotar en la final a Carlos Alcaraz (2°) por 6-7 (5), 6-3 y 6-3. Con esto, logró un premio de 6.000.000 dólares, nada más y nada menos. Luego, el italiano pasó por la conferencia de prensa.

Una de las consultas que recibió el número uno del mundo fue por su rivalidad con Alcaraz: «Despierto todos los días pensando en cómo ganarle. Este tipo de rivalidad nos lleva al límite y más allá del 100%. La razón por la que vinimos acá fue para mostrarles a todos lo que significa el tenis».

«Con Carlos nos entendemos, viajamos mucho y somos buenos amigos. Nos gusta compartir campo cada vez que nos enfrentamos e intentar divertirnos lo máximo posible. Cada partido entre nosotros es muy bueno. Espero que esta rivalidad dure el mayor tiempo posible, pero hay muchos otros jugadores que pueden tomar el relevo. Veamos qué pasará en el futuro», añadió.

Finalmente, se refirió a su temporada: «Pase lo que pase, esta temporada ha sido increíble, muchos éxitos, momentos distintos también fuera de cancha con los que sigo lidiando. Esto demuestra que puedo entrar en la pista y olvidarme de todo lo demás, para jugar el mejor tenis que puedo. Fue un gran año y todavía no terminó. Pronto llega uno de los torneos más importantes para mí como italiano, jugando en Turín las ATP Finals, y también luego la Copa Davis con Italia».

Nadal se refirió a su

participación en la Copa

Davis: «Si no me siento listo…»

Rafael Nadal (153° del ranking mundial) está viviendo sus últimas sensaciones como tenista profesional. El ganador de 22 títulos de Grand Slam (14 de ellos en Roland Garros) se retirará luego de su participación con España en el Final 8 de la Copa Davis, desde el 19 al 24 de noviembre, en Málaga.

Actualmente, Nadal forma parte de la primera edición del Six King Slam, certamen de exhibición disputado en Arabia Saudita. Tras caer en semifinales ante Carlos Alcaraz (2°), se medirá por el tercer y cuarto puesto ante Novak Djokovic (4°), nada más y nada menos. Luego del match ante su compatriota, habló en conferencia de prensa.

«¿Si estaré preparado para la Copa Davis? Si ni yo mismo me siento listo, entonces seré el primero en apartarme del single y ver de qué otra forma puedo ayudar. Si no estoy al 100% o me veo lejos de ganar mi partido, no saldré a la cancha”, declaró.

Por otra parte, fue consultado por el futuro del circuito: “El tenis está en buenas manos, Sinner y Alcaraz son dos grandes personas y por supuesto que tienen un gran futuro por delante, ojalá que los dos puedan mantenerse alejados de las lesiones y sigan construyendo esta bonita rivalidad entre ellos».

«Si hablamos de nivel, es evidente que estos dos ahora mismo están por encima de los demás, sobre todo en términos de estar enfocados todo el tiempo. A partir de aquí, veremos cómo van evolucionando el resto de jugadores, porque es muy complicado mantenerse todo el tiempo en la cima. Seguro que llegan nuevos chicos con otras habilidades y generan más rivalidades. Por mi parte, tranquilo y con ganas de disfrutar del tenis desde otra perspectiva”, añadió.