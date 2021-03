SiPreFor: “Los trabajadores de prensa deben ser vacunados como esenciales contra el Covid-19”

Compartir

Ante la aparición del primer caso positivo de coronavirus en una trabajadora de prensa de Canal 11 y teniendo en cuenta que el sector fue reconocido desde el inicio de la pandemia como “trabajadores esenciales” y que estuvieron llevando la información de manera diaria desde el primer momento, el Sindicato de Prensa de Formosa -SiPreFor- adhirió al petitorio de la Fatpren para que quienes desempeñan funciones en los diferentes medios de comunicación sean incluidos en el listado de vacunación contra este virus.

Hoy, más que nunca cuando las manifestaciones sociales se multiplican y la cobertura periodística cumple un rol fundamental en la sociedad, cuando hay equipos periodísticos que realizan transmisiones en directo desde el interior de la provincia exponiéndose a la posibilidad del contagio, es que “consideramos de suma urgencia y necesidad que los trabajadores de prensa y comunicadores, ya que somos esenciales y estamos expuestos en la calle, seamos incluidos en el listado para ser inoculados contra el coronavirus. En esta última semana cuando los contagios van en ascenso y el trabajo se intensifica es que solicitamos ser incluidos para la vacunación”, apuntaron desde la Comisión Directiva de la entidad gremial.

“Personal administrativo, periodistas, fotógrafos, camarógrafos, técnicos, personal de los talleres de impresión de los diarios, choferes y cuantos se desempeñen en los diferentes medios de comunicación de la provincia, ya sean de radio, televisión o gráficos, sin distinción del medio en el que realicen su función, como trabajadores esenciales, deben ser vacunados”, enfatizaron.

Petitorio

Fatpren

Ayer, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) le solicitó al Ministerio de Salud de la Nación que los trabajadores y trabajadoras de prensa sean incluidos en el esquema prioritario de vacunación contra el Covid-19.

En una nota dirigida a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzott, se expresa que “en tanto nuestro trabajo fue declarado desde el inicio de la emergencia como ‘actividad esencial’, en la Federación y los sindicatos adheridos hemos recibido múltiples consultas de afiliados y afiliadas -en particular de parte de quienes desarrollan su actividad en la calle, los más expuestos, y quienes por afecciones preexistentes o por su edad integran el grupo de mayor riesgo- vinculadas a la posibilidad de ser incluidos, en la primera etapa, dentro del personal para ser inoculado con la vacuna contra el Covid-19”.

La FATPREN se comprometió a aportar un listado con los afiliados y afiliadas a sus sindicatos de base, con el detalle del medio en el que se desempeñan para poder ser incluidos en el esquema.

El pedido -suscripto por la secretaria General de la Federación, Carla Gaudensi- finaliza señalando que “somos conscientes del especial momento que vivimos en nuestro país producto de esta emergencia. Y no desconocemos la labor que llevan adelante aquellos que forman parte del sistema de salud, tanto público como privado. No obstante, y a partir de nuestras propias responsabilidades como representantes de los trabajadores y trabajadoras de la prensa y la comunicación, nos vemos en la necesidad de solicitarle atienda esta consulta en virtud de lo que consideramos un colectivo con alta exposición al virus”.

