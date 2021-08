Skater profesional, llegó de Paraguay hace 11 años: Nicolás García Hume, la revelación de El Reino

Compartir

El actor de 41 años también será parte de La 1-5/18, la nueva ficción de Polka que se estrena en las próximas semanas por El Trece

“No hablo, grito”, sostiene Nicolás García Hume en sus redes sociales, aquellas en las que suele compartir los distintos proyectos laborales que realiza desde hace 20 años, cuando debutó como actor en Paraguay.

Llegó a la Argentina en 2010 cuando sintió que en su país natal ya había superado sus expectativas como artista. Tenía ahorrado dinero suficiente como estar sin trabajar y probar suerte durante un año y medio. Sin embargo, no fue necesario utilizar ese dinero ya que propuestas no le faltaron. Hizo stand up y estuvo en las miniseries Jorge (Canal 7) y Por Ahora (Cosmo), ambas de la actriz y guionista Malena Pichot.

En 2015, de regreso a Asunción -en donde es dueño de un bar con comedia- lo convocaron para ser parte de La Leona -por Telefe, protagonizada por Nancy Dupláa y Pablo Echarri-, terminó de ultimar detalles por Skype y viajó otra vez a Buenos Aires.

Después siguió trabajando y triunfando en la televisión argentina: fue parte de El Tigre Verón -con Julio Chávez, para Polka-, cuyo rodaje de la segunda temporada no quiso descuidar y lo hizo mientras filmaba El Reino -protagonizada por Diego Peretti, Mercedes Morán, Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel y Peter Lanzani- en la que interpretó a Remigio Cárdenas, personaje que lo convirtió en la revelación de la serie de Netflix.

Allí llegó a través de un casting que realizó para el personaje que le da la trama a la ficción que por estos días se posiciona en el Top 10 de las series más vistas en la Argentina la plataforma por streaming.

También será parte de La 1-5/18 Somos uno -la nueva ficción de Polka protagonizada por Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia- en la que compartirá elenco con su compatriota Lali González.

Nicolás tiene 41 años y debutó hace 20 como actor. Se desempeñó como skater profesional a los 15 años y cuando terminó el secundario buscó su futuro entre distintas carreras universitarias: estudió medicina, derecho, marketing y publicidad, pero no terminó ninguna. A sus 21 descubrió que su verdadera vocación estaba en el arte y le contó a su familia que quería dedicarse a la actuación.

Su primer trabajo fue en González vs Bonetti, una de las series más populares de la ficción paraguaya, dirigida por Tana Schémbori y Juan Carlos Maneglia. Debutó con éxito y desde entonces no paró de trabajar en su país: estuvo en La chuchi, De mil amores, La doña y 7 cajas. También hizo cine, en Charlotte, dirigida por Simón Franco, entre otros trabajos.

En Paraguay, en Argentina y probablemente en todo el mundo -por la proyección internacional de El Reino- el actor cuyo nombre completo es Fausto Nicolás García Hume deja huellas en los distintos personajes que interpreta. Le pone su cuerpo, su alma y su pasión, aquella que sacó a relucir a sus 21 años pero que siempre estuvo adentro suyo, aún cuando era un skater profesional. También cuando quiso ser médico, abogado o publicista. Hoy es actor, lo disfruta, lo comparte y logra que todo aquel que lo ve a través de la pantalla se emocione, se enoje o se ría, según lo que él quiera transmitir en sus papeles.

