Soberanía Alimentaria Formoseña estará hoy en el barrio San José Obrero

Ayer el programa provincial, comenzó el cronograma de recorridas de la semana en el Club Argentino Juniors del barrio Liborsi, donde acercó el beneficio de la compra de alimentos de excelente calidad a precios accesibles, a todos los vecinos de la zona.

En esta jornada los productos más demandados fueron, entre otros, los verdeos, el limón y la miel incorporados desde el consorcio paippero de Riacho He Hé; cuya venta alcanzó una recaudación de más de 85 mil pesos, recurso que vuelve a las familias paipperas que edición tras edición incrementan sus ingresos y el volumen de producción.

Por otro lado, se dispuso de la característica variedad de cortes de cárnicos en sus 4 variedades (carne bovina, cerdo formoseño, pollo y pescado), mediante la participación de la empresa “Los Nenecos”, con una demanda que tuvo como preferencia productos como costilla de novillo y pollo.

Sin faltar, los diversos tipos de arroz que ofrece Molinos “Agrofortuc”, lácteos de la distribuidora “Cubo”, y las garrafas de GLP de 10 kg, a partir de la participación de la empresa provincial “Refsa Gas”.

Primicias de

producción paippera

El intendente de la localidad de Riacho He – He, Rubén Solalinde destacó la producción primaria, que amplía sus variedades con el trascurrir de las ediciones, con la incorporación de productos como el “melón criollo”, que se cosechó por tercer año consecutivo en la provincia, además del pepino, ajo y berenjena, cosechados de chacras de productores Paipperos de la localidad de Riacho He – Hé.

En esta oportunidad, el productor Julio Cáceres, de la “Colonia Loma Hermosa”, de dicha localidad, fue uno de los productores que dispuso sus producciones de melón en un total próximo a las 3 toneladas y de poroto manteca.

Resultado del acompañamiento que reciben los productores locales, por parte del Gobierno provincial, desde garantizar el acceso al agua dulce para el riego de sus cultivos, hasta la entrega de equipamientos y herramientas cuidando así su producción y la importancia de disponer de la logística adecuada para el traslado de productos frescos directo desde la chacra del productor, para cumplir el objetivo de la Soberanía Alimentaria Formoseña.

Cronograma

El Subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario Edgar Pérez informó que hoy a partir de las 7,30hs el esquema se presentará en el barrio San José Obrero en el predio contiguo a la escuela de gestión privada del mencionado barrio, con la misma propuesta de venta de alimentos.

Además estará presente el Área de Protección Legal de la Subsecretaria, que brinda asesoramiento gratuito a los consumidores junto con el Área de Educación en Consumo con la distribución de material informativo nutricional y la degustación de jugos y licuados, elaborados con frutas y verduras de estación de producción local que forman parte del esquema de venta del programa.

A su vez, la presencia del sector del emprendedurismo local mediante la participación de la Subsecretaría de Empleo.

Por otro lado recordó que, el sábado culminará la agenda semanal en el Centro Fijo de Comercialización ubicado en la Calle Paula Albarracín 2.735 del barrio Simón Bolívar.

Asimismo puso en valor que “desde el Modelo Formoseño hay respuestas para el consumidor formoseño desde el sector productivo local, así como de nuestras Pymes, estableciendo precios de referencia, a los que puede acceder cualquier formoseño, con diferentes herramientas de pago, contribuyendo a la economía familiar y la defensa del bolsillo del trabajador”.

