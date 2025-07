Soberanía Alimentaria Formoseña llevará este viernes la venta al barrio Villa Lourdes

Este lunes el INDEC dio a conocer los índices inflacionarios del mes de junio de 2025 y, si bien arrojó un dato menor al estimado por los economistas, (1,6%) expresa una leve aceleración en relación con los datos de mayo (1,5%); en ese contexto, mientras la economía nacional busca estabilizarse, el Gobierno de Formosa sostiene de manera activa su compromiso con la economía familiar, a través de políticas públicas que priorizan el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo local.

Este dato, que parece alentador, no debe nublar la vista a lo esencial, que es cómo vive la gente y tampoco elimina la necesidad de contar con herramientas concretas que garanticen el acceso justo a los alimentos.

Es clave tener en cuenta que el consumo cayó fuertemente en los últimos meses. Muchas familias ya no compran lo mismo, no porque los precios bajaron, sino porque dejaron de consumir productos básicos. Así también los precios de las tarifas, combustibles y prepagas impuestas por el gobierno nacional, continúan subiendo por encima del promedio, ajustando silenciosamente los bolsillos de las familias.

La “desaceleración” no siempre llega al mostrador, el precio relativo de los alimentos sigue siendo alto para sectores populares. Y aunque algunos precios suben menos, no bajan, con lo cual el poder adquisitivo sigue deteriorado.

En ese marco, el programa Soberanía Alimentaria Formoseña cobra un protagonismo renovado, ya que permite que las familias accedan a productos frescos y saludables sin intermediarios ni sobreprecios, fortaleciendo al mismo tiempo el trabajo de productores y pymes locales.

El cronograma

Comenzará este jueves 17, con las jornadas en los cuatro puntos fijos de ventas ubicados en Av. Néstor Kirchner 1855 del barrio San Pedro; Av. Néstor Kirchner 5595 del barrio 12 de Octubre; Av. Arturo Frondizi 4205 del barrio Virgen del Rosario; la calle Paula Albarracín 2735 del barrio Simón Bolívar.

Mientras que el viernes 18 la logística, mediante la modalidad itinerante tráiler, se trasladará al barrio Villa Lourdes.

De esta manera el calendario semanal culminará el sábado 19, en los puntos fijos mencionados anteriormente. Cabe recordar que todas las ediciones se desarrollarán desde las 7.30 hasta las 12.30 horas.

Los productos

Alimentos de origen agroecológico entre ellos, mandioca por kilo $500; cebollita por mazo a $500; tomate por kilo a $1500; morrón por kilo a $2300; perejil por kilo a $500; zapallito por kilo a $800; lechuga por mazo a $1000; zanahoria por kilo a $1500; rúcula por mazo a $500; pomelo por docena a $2000; orégano por mazo a $500.

Carnes

Otro de los rubros de gran demanda son los productos cárnicos, en este caso se ofrecerá un listado de cortes como costilla de novillo a $6500 el kilo; matambre de novillo a $7500 por kilo; vacío de novillo a $7990; vacío selección a $11990; otros productos como carnaza de paleta a $9800; embutidos y chacinados.

A ello se adicionan productos del rubro lácteos, harinas de trigo y de maíz, cereales como el arroz, aceite de girasol, yerba mate, panificados, pureé de tomates, fideos guiseros, productos enlatados.

Así también la garrafa de GLP de 10 kilogramos, dispuesto por la empresa provincial REFSA Gas a un precio accesible de $15000.

El derecho a

la alimentación

De esta manera, este programa provincial responde a la necesidad de garantizar productos frescos y accesibles a las familias en un contexto donde la inflación sigue golpeando el poder adquisitivo, sobre todo en alimentos. Por eso, elegir Soberanía Alimentaria no es solo hacer una compra, es ejercer un derecho.