«Soberanía Alimentaria reduce los intermediarios entre el productor y el consumidor», sostuvo Ibáñez

Se desarrolló ayer una nueva edición del programa Soberanía Alimentaria Formoseña y en esta ocasión contó con la visita del ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, el doctor Jorge Ibáñez.

En este marco, el funcionario adelantó como se prepara el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, previo a las fiestas de fin de año, resaltando que “la idea es ofrecer los productos que se venden en las ferias, directamente desde el productor paippero al consumidor, a un precio muy accesible, no solo para la mesa navideña, sino que, durante todo el año”.

“Soberanía Alimentaria tiene el concepto de ofrecer directamente desde el productor, sin intermediarios y con un precio justo para quien produce y para quien consume” aseveró.

Además, agregó que se está trabajando en agregar “una canasta” que será anunciado en los próximos días; y expuso que para las ventas navideñas y de fin de año, se incorporarán a los productos “chivitos del oeste”.

Presupuesto 2022

El titular de Economía también se refirió al debate del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2022 en el Congreso de la Nación, que no logró ser aprobado aún y dijo que “la oposición tiene la decisión política de no acompañar en absoluto al gobierno y está pensando en el 2023, deseando que a este gobierno le vaya mal”, pero “este es un pensamiento totalmente mezquino” sentenció.

Y añadió, “son los autores el endeudamiento que tiene la República Argentina y de haber tomado el mayor crédito que otorgó el FMI para luego fugarlos, sin haber quedado ningún dólar en el país”.

Por todo esto, lamentó que “no solo el gobierno nacional no tendrá presupuesto, sino que también tendrá consecuencias en las provincias y municipios”.

Respecto a la economía de Formosa diferenció dos etapas, una en el primer semestre siendo “de regular a mala” como continuidad del año 2020 con la pandemia COVID, en tanto que en el segundo semestre, cuando empezó a abrirse la actividad económica, como fruto de la campaña de vacunación exitosa, empezó a “reactivarse la economía”.

