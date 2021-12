Soberanía Alimentaria suma a su propuesta la carne de chivito

Compartir

Las ediciones especiales de Soberanía Alimentaria Formoseña, antes del Año Nuevo, comenzaron este lunes 27 en dos de sus puntos fijos en la ciudad de Formosa, situados en la avenida Néstor Kirchner al 1.855, frente al Hospital de Alta Complejidad «Pte. Juan Domingo Perón», y también sobre esa misma avenida al 5.595, en el barrio 12 de Octubre.

En ambos casos fueron muy positivas las ventas de esta propuesta diseñada por el Gobierno de Formosa, «donde a los consumidores se les ofrecen productos de excelente calidad a precios accesibles», destacaron desde la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario.

Como siempre, se ofrece una amplia variedad de frutas, verduras y hortalizas de consorcios de paipperos del interior, productos de la red de carnicerías de Los Nenecos, sumándose además escabeches, conservas y enlatados elaborados por una productora de Villa Escolar.

Más otros alimentos de primera necesidad en la mesa familiar de pymes formoseñas, entre ellas, azúcar, arroz, harina de maíz, etcétera.

En ese marco, en la edición este martes 28, que se llevará a cabo en esos mismos puntos de comercialización, adelantaron que se sumará la venta de chivito a 499,99 pesos el kilo, como alternativa al pollo y la carne, proveniente de la localidad de Ingeniero Juárez.

Lo mismo ocurrirá el miércoles 29, pero en el punto fijo de la calle Paula Albarracín 2.735 del barrio Simón Bolívar, y como sucede en cada una de las ediciones, la atención será de 7.30 a 12.30 horas. De ese modo, serán las últimas jornadas previas al fin de año.

Por su parte, Paola Corrales, referente del programa, sostuvo que “después se volverá a reiniciar el calendario porque no se va a descansar en vacaciones, sino que simplemente vamos a reorganizar las fechas” que oportunamente se informarán.

En cuanto al balance del año, dijo que «es muy positivo» y que «realmente nos pone la vara muy alta», teniendo como objetivo «seguir apostando a la economía local».

De esa manera, con la intervención «fundamental» del Estado, desde el área «la idea es seguir sumando a más productores y empresas» en el 2022.

Puso como ejemplo que inicialmente el consorcio paippero de Riacho He Hé formó parte del proyecto, sumándose Fortín Lugones, «que trae su producción de sandía, y el consorcio de Tres Lagunas y ampliando así la posibilidad de conocer más alimentos elaborados en Formosa».

No dejó de mencionar también, entre las promociones, el reintegro de hasta el 30% en compras con un tope de dos mil pesos con Tarjeta AlimentAr, tarjeta de débito del Banco Formosa o al utilizar como método de pago la aplicación Onda. El vencimiento de esta promoción es el 31 de diciembre del corriente año.

Los combos

A su vez, «hay propuestas navideñas, de combos de frutas y verduras que habitualmente se consumen en las fiestas, por ejemplo, el melón para las ensaladas de frutas, también sandía, el mango de excelente calidad, a precios muy económicos», continuó detallando.

Y en todos los puntos fijos hay un espacio de consumo responsable, donde se ofrecen jugos, frutas y verduras para degustar totalmente gratis a quienes hacen sus compras.

Por último, recordó que desde la Subsecretaría «hace un año atrás comenzábamos con las capacitaciones para mejorar todo lo que tiene que ver con el cultivo y la agricultura. Luego de ello, siguió el trabajo en terreno trasladándose el área al interior a conocer las chacras de los pequeños productores».

Ello permitió que «la producción primaria llegue a estos espacios y así el paippero tenga otro canal de comercialización para generar ingresos económicos», concluyó.

