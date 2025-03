Soberanía tecnológica agropecuaria, principal acción del CEDEVA para agregar valor a la producción formoseña

El Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) es una herramienta clave del Estado provincial para fortalecer el sector agropecuario mediante la incorporación de tecnología, beneficiando no solo a los productores, sino también a toda la población al garantizar el acceso a alimentos de calidad.

A través del desarrollo de conocimiento local, el CEDEVA permite a los productores paipperos mejorar su producción, la cual llega a la comunidad mediante las ferias Paippa, las iniciativas de Soberanía Alimentaria Formoseña y el Plan Nutrir, asegurando una alimentación más variada y nutritiva para los habitantes de Formosa.

Con el Estado provincial como articulador, el CEDEVA garantiza la seguridad alimentaria de todos los estratos sociales. La adopción de tecnología es fundamental para que los productores agreguen valor a sus productos, tal como destacó el gobernador Gildo Insfrán durante la apertura de las sesiones legislativas de este año: “El CEDEVA valida las innovaciones que nuestro sistema agroalimentario necesita”. Esto ha permitido la introducción de material genético adaptado a las cadenas productivas de frutas tropicales y forrajes para la ganadería bovina.

El Centro no solo fomenta el desarrollo de conocimiento local para mejorar la eficiencia productiva, sino que también acompaña a los productores en la comercialización de sus productos. Este apoyo es crucial para que los productores puedan establecerse económicamente en sus comunidades sin verse obligados a migrar por dificultades económicas o climáticas.

Un ejemplo de este trabajo es la colaboración con comunidades originarias, como la de La Primavera, donde se implementaron servicios de maduración de bananas que luego se destinaron al Plan Nutrir. Solo en 2024 se enviaron 1.153 cajones de bananas, y en lo que va de 2025 ya se han distribuido 175 cajones.

“Hay claramente una política en pos de lograr soberanía tecnológica, lo cual es destacable como provincia del Norte, porque durante muchos años este tipo de políticas se llevaron a cabo en la Pampa Húmeda o el centro del país y nosotros la desarrollamos con recursos propios”, señaló el ingeniero Federico De Pedro, coordinador general de los Centros de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA), quien remarcó la visión del Estado provincial al invertir en el desarrollo tecnológico referido al agro.

“Es muy destacable que la Provincia tenga un organismo como este, abocado a la transferencia de conocimiento propio arraigado en la idiosincrasia local y a los diferentes tipos de producción”, comentó y remarcó.

Entre agosto y septiembre de 2024, se distribuyeron 42.557 vitroplantas de banana en la región subtropical norte de Formosa. A pesar de las condiciones climáticas adversas, como el déficit hídrico y las altas temperaturas, los productores asistidos por el CEDEVA en Riacho He He lograron cosechar y comercializar su producción gracias a las precipitaciones aisladas que beneficiaron distintas zonas detectadas por el centro.

Seguridad alimentaria

El Gobierno de la Provincia de Formosa reconoce al CEDEVA como una pieza fundamental para el desarrollo rural, que a la vez impulsa sus políticas nutricionales, donde el año pasado se invirtió $40.000 millones, lo que incluye a las más de 18.500 familias beneficiarias del Plan Nutrir.

También al Programa Soberanía Alimentaria que llevó a 19 localidades alimentos de calidad y con precios justos para productores y consumidores y a las ferias Paippa que todas las semanas llegan a distintos puntos del territorio, todo sin que haya intermediarios y que la venta sea directa; las 3.325 cabezas de ganado comercializado por los productores paipperos en los remates del 2024 también tienen detrás el sello de CEDEVA

Con el CEDEVA se articula información de máximo rigor científico, productos y tecnologías adaptadas a las condiciones climáticas, agronómicas, sociales y económicas que caracterizan las diferentes regiones productivas de la provincia de Formosa, y por ello tiene como resultado una mejor producción tanto en calidad como cantidad.

Estos puntos desarrollados demuestran que el CEDEVA con su articulación y apoyo a los productores de todo el territorio, generando transferencia tecnológica y asesoramiento técnico especializado, busca mejorar la calidad de vida de toda la población, desde el productor paippero y su familia hasta la comunidad en general.