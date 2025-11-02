Sobre el final Boca venció a Estudiantes

Con goles de Zeballos y Merentiel de penal, el Xeeize venció 2-1 al Pincha en UNO.

Boca pisó fuerte en La Plata y se llevó un triunfo de altísimo impacto al vencer 2-1 a Estudiantes por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Aunque, gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, son más de tres puntos los que se trae el Xeneize en el bolsillo: le permitió convertirse momentáneamente en líder de la zona A, dio un paso vital para clasificar a la Libertadores por tabla anual y, de yapa, llega enfilado para enfrentar a River, el próximo domingo.

El trámite fue una montaña rusa de emociones. Al menos en el complemento, ya que el primer tiempo tuvo su primera jugada destacada sobre el final, cuando se cerró con la frustración de Zeballos, que desperdició un penal al estrellar la pelota en el palo. Sin embargo, el mismo Changuito se desquitó tempranamente en el complemento al convertir el 1-0 a los tres minutos.

De todas formas, la ventaja se esfumó rápido de las manos del equipo de Claudio Úbeda. Diez minutos después, Estudiantes igualó desde los doce pasos por intermedio de Edwuin Cetré, que picó la pelota y marcó el 1-1, en un momento donde el “Pincha” se hacía dueño del mediocampo.

La definición del encuentro estuvo marcada por la intervención del VAR y el dramatismo. A los 40 minutos, la tecnología corrigió un fallo del árbitro Leandro Rey Hilfer y convalidó la expulsión directa de Neves por una dura infracción sobre Ander Herrera a la altura de la canilla, dejando a Estudiantes con diez hombres. Con superioridad numérica y un partido extendido, el Pincha siguió intentando, pero un Boca replegado fue el que terminó triunfando. Es que a los 48 minutos sacó un contraataque que terminó con una nueva infracción en el área, que llevó a Rey Hilfer a marcar la tercera pena máxima de la jornada.

Fue Merentiel quien tomó la responsabilidad final. El delantero uruguayo abrió el pie y capitalizó la ejecución conprecisión, sentenciando el 2-1 que desató el festejo visitante. Así, Boca alcanzó los 23 puntos para consolidar su liderazgo junto a Unión en la zona A. Pero, lo más importante es el un envión anímico de cara al inminente Superclásico frente a River Plate. Sin jugar su mejor partido, el equipo de Úbeda se impuso ante un contexto difícil.