Sobreprecios en Desarrollo Social: «Preocupa que el mercado esté manejando al Estado», dijo Arce

Compartir

Linkedin Print

El diputado nacional (Juntos por el Cambio) Mario Arce acusó al Gobierno Nacional de ser cómplice de la voracidad de los especuladores y formadores de precios, y pidió que los funcionarios involucrados en estas operaciones irregulares sean investigados, como así también las empresas proveedoras «ya que estamos ante la configuración de un posible caso de corrupción millonaria».

Las apreciaciones del legislador se dieron en el marco de la «escandalosa» compra de alimentos que hizo el Gobierno del Frente de Todos para comedores y merenderos donde se estima pagar un 62% por encima de que establecen los precios máximos.

«La gente está sensible y sin plata porque no puede trabajar, la inflación se disparó, el gobierno establece precios máximos de productos y pide al ciudadano que controle, pero por el otro lado, desde el mismo Estado se hace lo contrario y se convalida totalmente lo que el mercado y los especuladores de precios exigen».

Con respecto a las declaraciones del presidente sosteniendo a sus funcionarios y desligándose de responsabilidad sobre lo sucedido, el radical dijo que «Fernández tiene que empezar a hacerse cargo de las decisiones que toma su Gobierno».

«La falta de comunicación y de coordinación en su equipo le está haciendo cometer errores, lo vimos en la jornada de apertura de bancos donde la mala actuación de funcionarios llevó a un verdadero caos y puso en riesgo a la población, ahora en menos de una semana salen a luz los sobreprecios, creo que la protección mediática a las personas de su gabinete le va a traer costos», expresó.

Por último el diputado confirmó que desde el Congreso han presentado pedidos de informes al Ejecutivo y han exhortado al Ministro para que explique «porqué no han utilizado el sistema de contrataciones prevista para situaciones de emergencia».