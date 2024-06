Sobrina de mujer que murió en siniestro vial fue detenida tras intentar darle una carta al Gobernador

Carla, sobrina de Andrea Orquera de 38 años quien días atrás falleció en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta 26 cuando una camioneta chocó a alta velocidad el vehículo en el que se encontraba, terminó detenida ayer tras intentar llegar al Gobernador Gildo Insfrán para entregarle una carta con el reclamo de justicia ya que quién conducía el rodado en cuestión sería Julio Torres (hijo del intendente de Lugones), quién se encontraba en estado de ebriedad junto a su acompañante.

La detención se dio en el marco de la “Copa Gildo Insfrán” en Pozo del Tigre donde el primer mandatario presidió un acto. Los efectivos evitaron el reclamo y arrestaron a tres personas en total, 2 de ellos ya recuperaron la libertad y un tercero, Carla, sigue presa acusada de lesiones.

“Queremos justicia”

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Sandra Verón, hermana de Andrea, contó que también su cuñado Ovidio Azaña resultó con fracturas de ambas piernas.

Al relatar lo ocurrido dijo: “una Toyota Hilux atropelló a la Fiorino que estaba estacionada a la vera de la ruta por un desperfecto técnico; en ese utilitario estaba mi hermana, su marido, un niño de 13 años y un bebé de 8 meses”.

“La abogada que tenemos intentó acceder al expediente, pero no lo pudo hacer porque había llegado a la Jueza. La información que a ella le proporcionaron es que ambos están imputados me refiero a Julio Torres que es el hijo del intendente de la localidad de Lugones y Leonel Gil, ambas personas estaban en el vehículo al momento del accidente y estaban alcoholizados. Torres era quien conducía la camioneta”.

“A mi cuñado lo acusan por negligencia porque dejó estacionado el vehículo sobre la cinta asfáltica, siendo que hay testigos de que el vehículo no estaba sobre la cinta como se quiere hacer cree. Nosotros queremos justicia, que la verdad salga a la luz y que los culpables paguen”, dijo la mujer.

Gabriela Neme

Por su lado, la diputada provincial Gabriela Neme quien acompañó el reclamo de la familia desde el primero momento, utilizó sus redes sociales para cargar contra el accionar policial y exigir la inmediata liberación de Carla, a quien habrían trasladado hasta la Unidad Penitenciaria de Las Lomitas y la habrían alojado con “presas condenadas”.

“Todos saben lo que venimos luchando por la muerte de Andrea, esa muerte que ocurrió a través de quien impunemente y con el desprecio total de la vida del otro manejó con 4,6 de alcohol en sangre y se la llevó puesta; también hay una mala praxis por parte del hospital de Tigre porque la ambulancia eligió llevarlo al hijo del intendente de Lugones primero por ser hijo del poder quien no estaba en estado de gravedad, dejándola a Andrea para lo último; cuando llegó al nosocomio la dejaron tirada en una cama sin la atención de urgencia que se precisaba”, comenzó contextualizando la diputada.

Y siguió: “ayer -viernes- la familia de Andrea llevó adelante una marcha pidiendo justicia, más de 50 personas acompañaron, fue una manifestación pacifica, la hicieron con carteles a plena luz del día y comunicaron que hoy se juntarían nuevamente porque querían llegar al Gobernador a través de una carta porque mucha gente piensa que él no sabe lo que pasa”.

“Fue así que estando en la avenida, a una cuadra de la cancha, Carla Lujan, Sebastián, la mamá de Carla fueron agredidos y detenidos. Violando leyes que regulan el funcionamiento de la Policía van todos de civil y así los detienen, como una mafia, pareciera que tenemos un grupo parapolicial, todos de civil, donde nadie sabe quiénes son, no están identificados como marca la ley”, cuestionó Neme.

Seguidamente señaló que “a Carla la acusan de cometer un delito de lesiones, está en la alcaidía de Lomitas, por caminar rumbo a un acto público y habiendo dicho que le quiere entregar una carta al gobernador”.

“Como sociedad no podemos permitir que Carla esté en la Alcaidía junto a presas condenadas, no debemos naturalizar el horror. Cualquier persona puede circular libremente mientras no agreda a otro o corte una ruta; cualquier persona puede ir a un acto público”, dijo.

Asimismo, también señaló que este no fue cualquier accidente “es un hecho vial a manos del hijo de un intendente que conducía con 4,6 de alcohol en sangre, es un hecho que la Policía de Tigre quiso tapar ocultando las botellas de fernet, los hielos y vasos que cayeron del vehículo La policía actúa como cómplice del poder”.

“La familia de Andrea solo quería ir a donde estaba Insfrán a dejarle una carta, manifestarse pacíficamente pidiendo justicia no es ningún delito, en Tigre, Carla solo quería marchar y elevar la voz pidiendo justicia por su tía muerta en manos del hijo del intendente”, sentenció la legisladora.

Versión policial

de lo acontecido

Según indicó la Policía en su parte oficial, los efectivos policiales apostados en la cancha del predio ferroviario, ubicado en la calle Dr. Aquino y Miguel Mongelos de Pozo del Tigre, aprehendieron a cuatro personas por promover desorden, disturbios y poner en riesgo el acto apertura de la tercera edición del Torneo de la Amistad «Copa Gildo Insfrán».

En el marco del operativo de seguridad del evento desarrollado durante la mañana de este sábado en la mencionada localidad, se reforzó la presencia policial en las inmediaciones y dentro del predio, que dejó como resultado la demora de cuatro personas: dos por causas contravencionales y las otras por causas judiciales con conocimiento de la Justicia.

El primer procedimiento se produjo a las 09:00 horas, cuando personal policial del Departamento Informaciones Policiales, observó a un hombre frente a la “Cancha de Veterano”, quien a simple vista portaba un arma de fuego en su cintura.

Ante la situación, se lo identificó y resultó ser un hombre de 62 años, a quien se le solicitó en presencia de testigos que exhiba lo que llevaba entre sus prendas de vestir.

Allí se descubrió que llevaba en su cintura una pistola Bersa Mini Thinder calibre 9 milímetros con cargador y ocho cartuchos; rápidamente fue detenido y trasladado a la Comisaría de Pozo del Tigre, donde se le inició una causa judicial por Infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal Argentino.

Por otra parte, a las 09:15 horas, personal policial ubicado en la intersección de la avenida Luis Jorge Fontana y calle Rivadavia, vio a una mujer y varias personas más, con intenciones de acercarse a la comitiva oficial para manifestarse. Cabe destacar que alrededor de sesenta personas, incluidas las que se presentaron en el acto oficial realizaron una protesta en la localidad sin ningún tipo de inconveniente el día anterior.

Durante su identificación, la mujer de 28 años intentó en todo momento sortear la custodia policial, comenzó a gritar y durante su intento por escabullirse entre la gente, le dio un puñetazo en la cara y varios puntapiés en una de sus piernas a una oficial de la Policía; por ello fue detenida.

A raíz de este segundo caso, se inició una causa judicial por “Atentado y Resistencia contra la Autoridad y Lesiones”, la agresora se notificó situación legal y fue trasladada a una de celda de la Unidad Penitenciaria Provincial Nº 3 de Las Lomitas.

Por último, a las 09:40 horas, los efectivos policiales detectaron que otras dos personas promovían desorden, proferían gritos y ademanes violentos hacia terceros en inmediaciones a la cancha.

Se trataba de un hombre de 25 años y una mujer de 59, quienes, pese a que los efectivos policiales le solicitaron que desistan de su accionar, continuaron con los insultos y fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se les notificó una causa contravencional por infracción al Artículo 77º Inciso A del Código de Faltas de la Provincia de Formosa.

Una vez finalizadas las diligencias procesales, ambos infractores fueron notificados de su situación legal y continuaron en libertad.

Si bien el acto apertura del Torneo de la Amistad «Copa Gildo Insfrán» fue este sábado, los partidos de fútbol comenzaron el viernes último y se desarrollaron sin ningún tipo de inconvenientes.

Además, en todo evento en el que esté presente el Gobernador de la provincia, se extreman las medidas preventivas y recaudos especiales para garantizar su seguridad, por lo que existen restricciones que se deben cumplir.

Es necesario aclarar también, que fue en el marco de ese diseño de seguridad especial que se detectaron estos casos, incluido el hombre que terminó detenido por portar un arma de fuego cerca del Gobernador Insfrán, lo que derivó en el inicio de una causa judicial que dará paso a la investigación de las reales intenciones del sujeto.