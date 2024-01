Soda Stereo, con grandes chances de ingresar al Rock and Roll Hall of Fame

La campaña para que el histórico trío engrose la lista de leyendas fue impulsada en 2020 por el periodista mexicano Miguel Gálvez, quien ya logró juntar más de 33 mil firmas de apoyo provenientes de unos 66 países, y el respaldo de grandes músicos argentinos y latinoamericanos.

Ante la inminente reunión de los directivos del Rock and Roll Hall of Fame para definir a los artistas que serán ingresados en 2024, se renueva la ilusión de que Soda Stereo se convierta en la primera banda hispanoparlante en formar parte de ese selecto olimpo, alimentada especialmente en esta edición por el hecho de que este año se cumplirá el 40º aniversario del lanzamiento de su homónimo disco debut.

La campaña para que el histórico trío conformado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti engrose la lista de leyendas inducidas en esta institución fue impulsada en 2020 por el periodista mexicano, nacionalizado estadounidense, Miguel Gálvez, un fan que logró juntar hasta el momento más de 33 mil firmas de apoyo provenientes de unos 66 países, y el respaldo de reconocidos músicos argentinos y latinoamericanos.

Además de reunir adhesiones de nombres de peso como el guitarrista Carlos Alomar, productor del disco «Doble vida»; Gustavo Santaolalla, el mexicano Alex Lora y el español Enrique Bunbury, entre tantos; la idea también cuenta con el visto bueno de los propios Zeta y Charly Alberti, como así también de Laura Cerati, hermana del fallecido líder del grupo.»Para mí es algo muy emocionante que un grupo de fans y gente que nos sigue desde hace tiempo se haya puesto al hombro llevar adelante esta iniciativa. Es algo que no se ha hecho nunca, por lo cual, de lograrse, no solamente sería importante para la banda, sino también para la música latina, que me parece que ya es hora que pase esto», comentó Charly a Télam.

Y amplió: «Sé que ellos están constantemente buscando apoyo y dando a conocer la iniciativa. Han hablado con un montón de gente y las veces que me comuniqué con ellos les agradecí y deseé lo mejor. No es algo que nosotros promovamos como banda pero sí es algo que apoyamos, que es diferente».

A pocos días de las deliberaciones en el comité ejecutivo del Rock and Roll Hall of Fame para definir a los ingresados en esta temporada, las cuales se llevarán a cabo entre el 1 y el 7 de febrero -de acuerdo a los antecedentes de los últimos años-, Miguel Gálvez aceptó ante esta agencia que «es sumamente complejo» el ingreso de una banda como Soda Stereo debido a «una mentalidad muy arraigada de nominar solo a bandas anglosajonas»; sin embargo, se manifestó «con optimismo y esperanza» a partir de algunos indicios.

Acaso el más fuerte es el mensaje recibido por parte de Jason Hanley, uno de los directivos de la institución que forma parte de las deliberaciones. «Sería grandioso ver a una banda como Soda Stereo nominada al Rock and Roll Hall of Fame algún día. Gran banda de Argentina y De música ligera´ es un gran track", escribió la autoridad al respecto.El entusiasmo de Gálvez también se apoya en el crecimiento experimentado por la campaña en los últimos años, en el incremento del interés en el tema por parte de medios sajones y en el aumento del número de reproducciones de material de la banda en distintas plataformas. "El gran reto de nuestra campaña es que si bien Soda es muy reconocido en América Latina, en Estados Unidos sólo es conocido por un grupo muy selecto de especialistas musicales, y por un pequeño número de personas que se aventuran en investigar música en otros idiomas. Afortunadamente, gracias a las plataformas de streaming y, en especial, a latinos alrededor del planeta, personas en muchos países no hispanos están descubriendo a Soda Stereo y convirtiéndose en fans sin importar el aspecto del lenguaje", detalló. Reflejo fiel de eso es que de las 33.450 firmas de apoyo obtenidas, lógicamente hay un números muy grande que proviene de Argentina y países latinoamericanos, pero también hay rúbricas desde remotos e impensados puntos del planeta como Malta, Lituania, Malasia, Estonia, Bosnia y Herzegovina, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda, Curazao, Guinea y Filipinas, entre tantos. El periodista, que se volvió fan de Soda cuando escuchó de ellos por primera vez en México en 1987 a través de una colega que había visto a la banda en Viña del Mar, y que tuvo oportunidad de entrevistar al grupo en los tempranos 90, durante la gira de «Canción animal» y de «Dynamo», también encontró en el 40º aniversario del disco debut de la banda un motivo para darle un impulso definitivo a la campaña.»¿Qué mejor manera de celebrar los 40 años del inicio formal de una banda que influyó positivamente la música latinoamericana, y que sigue tocando millones de corazones? Y como lo hemos platicado con muchas personas del universo Soda, incluso con algunos de sus colaboradores, el ingreso al Rock and Roll Hall of Fame sería la mejor forma de ponerle un broche de oro y cerrar su historia activa con un reconocimiento histórico al convertirse en la primera banda en español en ingresar», consideró.

Objetivamente, la misión no es imposible pero sí compleja si se observa que esta institución tiene, a lo largo de su existencia, un nutrido listado de omisiones de bandas claves en la historia del rock, con Iron Maiden, King Crimson, Jethro Tull, Motörhead, The Smiths y Megadeth, como algunos ejemplos visibles. Otras como Kiss, The Cure o Depeche Mode, por citar apenas algunas, debieron esperar mucho más que los 25 años de su álbum debut que marca el requisito para ser parte de su galería.

Si bien es cierto que estas polémicas muchas veces han puesto en tela de juicio al Rock and Hall Hall of Fame, los artistas que respaldan el ingreso de Soda Stereo ponen el foco en otros beneficios que esto puede conllevar.Así lo demostró con su comentario a esta agencia Gonzo Palacios, el músico que desde su «saxo sensual» en el hit «¿Por qué no puedo ser del Jet-Set?» fue un asiduo colaborador de la banda, especialmente en sus primeros discos.

«Cuando en marzo de 2021 años me contactó Miguel Gálvez para pedirme colaboración para la campaña, no lo dudé un segundo, no solo por Soda, que se ha ganado por demás su lugar en el Rock and Roll Hall of Fame, sino también por todo el rock en castellano, ya que si Soda Stereo, que es el grupo con más posibilidades objetivas de lograrlo, derriba esa barrera, dejaría despejado el camino para tantos otros artistas que se lo merecen tanto como ellos», consideró el exLos Twist y Fricción, entre otras recordadas agrupaciones.

Por su parte, la baterista, cantante y compositora Andrea Álvarez, quien se sumó como percusionista al grupo poco antes de grabar el disco «Canción animal», de 1990, opinó que «está bueno dejar sentada la importancia de Soda en todo lo que es el rock latino», pero además aportó un punto de vista que resume la postura de otros recurrentes colaboradores del grupo.

«En lo personal, no le doy importancia a ese tipo de cosas, no lo necesito, pero me encantaría que pasara porque sería un reconocimiento a los Soda que están entre nosotros, no solo a los dos músicos, sino también al equipo de trabajo. Soda es un grupo que marcó un antes y un después en la música de rock y pop de habla hispana, pero también era un equipo de trabajo de mucha gente y creo que ese reconocimiento es válido y necesario. Me gustaría que pase por ellos y por los fans que lo están esperando», puntualizó la artista a Télam.