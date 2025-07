Sofía Gonet contó que comenzó terapia para mejorar su relación con Homero Pettinato: «Quería estar toda la vida con esa persona»

Desde que se separó de Homero Pettinato luego de siete meses de relación, la modelo e influencer Sofía Gonet vive una montaña rusa de sensaciones. Desde Miami, donde viajó luego de la ruptura, confesó que buscó en terapia que su noviazgo no terminara en un fracaso. Ahora, en su cuenta de TikTok, publicó un video justo antes de comenzar a distancia la sesión con su terapeuta, llamada Mirtha: “Estoy por tener terapia virtual. Yo arranqué terapia hace tres semanas y el motivo por el cual yo arranqué terapia era justamente para mejorar mi relación, o sea, para cambiar cosas mías, para poder hablar de mi relación, para que funcione, porque yo a ella le decía necesito trabajar estos temas, porque yo quiero estar toda la vida con esta persona. Y arranqué terapia por eso. O sea, ese era mi fin, ese era el motivo.”

Por supuesto, el lugar desde donde tendrá la sesión, que esperó con un trago de matcha en su mano, fue observado por La Reini, quien además reveló que por estos días sólo quiere evadirse de sus propios problemas: “Hoy tengo que atenderla a Mirta con la palmera al lado, con el matcha desde Design District y le tengo que contar las novedades. ‘Mirta me separé y en un ataque impulsivo estoy de viaje, evadiendo todo’. Todo lo que se pueda evadir vamos a evadirlo, porque evadir está bien, evadir hasta creerte por completo la mentira”.

Por último, reiteró que busca escapar al dolor haber terminado su noviazgo, que parece haber calado más hondo de lo que parecía: “No quiero sanar, yo le voy a decir ‘Mirtha, no quiero sanar, quiero evadir, quiero volverme loca, descender a la locura’. Ya que estoy quiero exponer todo también”.

El video finalizó justo cuando Gonet recibió un mensaje de su terapeuta para comenzar la sesión: “Ahí me mando mensaje ‘Hola, estoy’. Bueno me voy a hacer terapia, chicas. Esas son mis novedades y a terminar mi matcha”.

Entre las respuestas que recibió de sus seguidoras, Sofía reconoció la de una de ellas, llamada CamilaB, que le abrió los ojos: “Desde que se quedó dormido para irse de viaje con vos desde ahí lo tendrías que haber dejado reini”. Gonet sólo pudo admitir: “La verdad que sí”.

Otras participantes de su chat fueron más duras con su ex novio: “Amiga como vas a querer pasar toda tu vida con Homero Pettinato”, le dijo Juli Paz. A este mensaje, Sofía no lo respondió. Tampoco lo hizo con la usuaria “Ketimporta”, que le dijo: “Por eso necesitaba terapia. Imaginate tener que cambiar muchas cosas tuyas para poder pasar la vida con alguien mas 😳 0 amor propio».

Sí lo hizo con “Caro”, quien le expresó que a partir de su separación, había vuelto a ser ella: “Siento que estás recuperando tu vibe hipnótica que, al menos yo, sentía un poco perdida”. “Bueno, menos mal”, contestó La Reini. Y “Tenientedan” analizó la ruptura: “No fue casual, para mí estabas remando sola ahí… y ahora con terapia vas a poder dedicarte a vos, que luego te brinda un entorno más sano y mejor. Fuerza reini”, a quien le dedicó un corazón con brillos.