Sofía Jujuy Jiménez compartió una sesión de fotos con un caballo y le llovieron las críticas: «No es un mueble»

Las redes sociales son una gran ventana para que los famosos promocionen sus trabajos, pero la otra cara de ellas es que también son un espacio de crítica constante en la que los llamados haters están a la orden del día. Por eso es que deben ser muy cuidadoso en cada contenido que comparten.

En este sentido, Sofía Jujuy Jiménez quizás nunca pensó en la ola de comentarios negativos que iba a recibir al hacer un posteo posando a caballo en el campo que tiene su novio Bautista Bello. “Este finde me hice un nuevo amigo. No soy muy animalera, pero reconozco que cada vez que me conecto con algún animal me regalan algo distinto. Los caballos por ejemplo, me transmiten mucha paz, me tranquilizan, y hacen que encuentre ese equilibrio sintiéndonos, ¡es hermoso! Tienen ese porte en su caminar que los hace TAN atractivos y son súper elegantes. Se qué existe la equino terapia y eso ayuda a un montón de personas, son puro amor”, expresó en la publicación. Y finalizó con un elogio hacia su novio: “Me encanta como los cuidas y mimas a todos, todo el tiempo. Entre ustedes sí que puedo ver esa conexión ¡Son increíbles!”.

Sin embargo, al ver las fotos de la ex participante de La Academia haciendo distintas poses sobre el equino y los videos en los que su pareja le hacía una extraña trenza, sus seguidores se mostraron indignados y se lo manifestaron sin filtro.

“¿Estás cómoda acostada en la columna del caballo? ¿Eso es respeto y conexión? No es un objeto. Dejemos libres a los animales. Esa es la única base de conexión. El respeto. No comparto para nada”, “Podés mostrarte sin estar jodiendo lo al caballo… No es un ´mueble´ donde apoyarse… No caigamos en tanta chotada”, “Pobre animal, ¿es una cama?”, “Sofi te sigo por tu buena onda, pero en serio, si no sos muy animalera te digo que los animales no están para la exposición de la gente, ni molestarlo ni joderlo. No creo que ni a vos ni a mí nos gustaría que alguien se nos cuelgue en la espalda para una foto. Los animales respiran, sienten al igual que los humanos, nosotros lo podemos expresar en palabras, ellos no, así que te invito a conectarte de otra manera con los animales”, fueron algunos de los comentarios.

A pesar de la cantidad de críticas, Sofía no respondió a ninguna y prefirió mantener su bajo perfil. Sin embargo, siempre activa en las redes, siguió compartiendo su día a día con su característico buen humor.

En tanto, a mediados de enero la modelo le había brindado una entrevista a Teleshow, en la que se refirió a los “sospechos likes” que Wanda Nara le había puesto a su novio en Instagram. “Me causó mucha gracias que salga esto encima ahora porque en realidad esto sucedió en diciembre. Yo estaba en Jujuy pasando Navidad con mi familia, y Bauti me cuenta ‘no sabés, qué gracioso, de repente veo muchos likes de Wanda y me pareció muy raro´. Él no entendía, y yo pensé que me estaba jodiendo y le dije ´¿qué buscará?’´. En un momento fueron varios likes seguidos y por eso le llamó la atención”, comenzó explicando.

Y continuó: “Es como querer llamar la atención del otro, como un toque instagramero, pero nos reímos cuando nos contó. Fue raro, ni idea qué estará buscando, pero me reí y me pareció irrelevante”. “No sé por qué saltó esto ahora en enero, se ve que hay gente que investiga, no sé. Pero la verdad es que Bauti es una bomba, cualquier chica le puede dar like, no me genera celos porque sé quién soy lo que tengo para ofrecer y desde dónde está construido nuestro amor”, aseguró.

