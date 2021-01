Sofía “Jujuy” Jiménez contó el vergonzoso momento con Los Nocheros

Compartir

Uno de los grandes aciertos de Los Mammones es el quiebre entre el segmento de Jey Mammon y el de su personaje Estelita. Mientras que en el primero, el conductor demostró que es el único y legítimo heredero del Jorge Guinzburg de Peor es nada, cuando se transforma en entrevistadora se permite (merced a la hora), una gran cantidad de licencias que potencian la propuesta del programa.

Sofía “Jujuy” Jiménez pasó por el living de Estelita, con su habitual predisposición, aunque algo temerosa del impredecible cuestionario. En los minutos en que duró el ida y vuelta pasaron anécdotas picantes de su adolescencia, juguetes sexuales, y también un momento “vergonzoso” de sus primeros pasos en la profesión: cuando protagonizó un videoclip con el grupo Los Nocheros.

“En el videoclip que actué peor fue en el de Los nocheros. Yo no entendí el concepto, eran como unos planos en los que yo aparecía seria. Tampoco tenía que hacer demasiado, eran como caritas de acting”, explicó ante la risa del conductor.

Rápida de reflejos, la producción comenzó a pasar imágenes del clip de 2018, lo que despertó las carcajadas de la conductora de Informados de todo y más anécdotas de ese momento: “¿Ves? Nunca supe qué hacía ahí, no había mucha dirección. Lo hice de onda porque los quiero. Era la primera vez que hacía un videoclip, pero yo no sabía bien qué tenía que hacer. Fue un lujo, me mandé pero nunca pregunté qué tenía que hacer”.

